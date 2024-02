Stardew Valley-Pechvogel zockt zum ersten Mal und bekommt direkt seltenes Meteor-Event - aber der Brocken blockiert wichtige Abkürzung

Stardew Valley ist eigentlich eine entspannte Farming-Sim, wenn nicht gerade sowas passiert.

Stardew Valley-Fans können jahrelang entspannt vor sich hin spielen, ohne eines der extrem seltenen Zufalls-Events zu erleben. Eins davon lässt zum Beispiel einen Meteoriten auf eurer Farm einschlagen, der wertvolle Mineralien enthält. Aber es kann auch doof lauen wie bei diesem Spieler hier, der zwar das Glück hatte, direkt beim ersten Mal Spielen einen Meteoriten zu Gesicht bekommen hat. Aber der hat ihm dann sehr früh eine wichtige Abkürzung versperrt – Unglück im Glück, quasi.

Stardew Valley-Fan erlebt Event, das andere nie sehen, nur um davon den Weg versperrt zu bekommen

Darum geht's: Wer Stardew Valley spielt, kann über Nacht seltene Ereignisse auf seiner Farm serviert bekommen. Da tauchen dann zum Beispiel mysteriöse Eulen-Statuen auf, eine Fee bestäubt die Ernte, eine Hexe verzaubert Hühner oder ein Meteorit schlägt ein. Normalerweise beschert euch das coole Easter-Eggs, zusätzliche Möglichkeiten oder einfach ein paar Materialien.

Mega-Pech im glücklichen Zufall: Dass so ein Meteorit auf eurer Farm einschlägt, hat eine einprozentige Chance. Es geschieht also nur extrem selten, weshalb sich viele Fans darüber freuen. Vor allem, weil ihr so wertvolle Materialien gewissermaßen frei Haus geliefert bekommt. Dieser frischgebackene Stardew Valley-Fan konnte sich aber so gar nicht darüber freuen:

"Ich spiele zum ersten Mal und ein Meteor-Einschlag blockiert meinen Pfad :("

Der geschulte Blick des Stardew Valley-Kenners offenbart sofort, dass es sich hierbei um den Weg in Richtung Süden auf dem Vier-Ecken-Hof handelt. Um also in den Wald an den See, zum Zauberer, zu Leah oder zu Marnies Farm zu gelangen, muss ein gigantischer Umweg über Pelican Town selbst in Kauf genommen werden.

Theoretisch kann der Meteorit natürlich auch kleingehackt werden. Aber dafür benötigt man mindestens eine goldene Spitzhacke, und die ist zu Beginn von Stardew Valley noch ganz schön weit entfernt. Es dauert richtig lange und kostet viele Ressourcen sowie einen Haufen Geld, das Werkzeug so weit upzugraden. Ressourcen und Geld, die unter anderem gut im Wald zu erwirtschaften wären.

Das Dilemma ist zwar irgendwie tragisch, entbehrt aber auch nicht einer gewissen Komik. Man muss schon sehr viel Glück und sehr viel Pech gleichzeitig haben, damit es einem so ergeht wie diesem Redditor hier. Und wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen.

Die Community kann helfen: Besonders hilfreich fällt aber ein ganz spezieller Kommentar zu der Sache aus. Wenn ihr den Vier-Ecken-Hof nutzt, gibt es eine Abkürzung, mit der ihr von der linken oder rechten unteren Ecke direkt auf den Pfad gen Süden gelangen könnt. Dafür müsst ihr nur die jeweiligen Baumstümpfe zerhacken, wofür zum Glück nicht so viele Upgrades benötigt werden. So lässt ich auch der Meteorit umgehen.

Wie geht's weiter mit Stardew Valley? Es gibt mittlerweile zwar viele coole Alternativen wie Coral Island oder Roots of Pacha, aber auch beim Original (sorry, Harvest Moon!) ist immer noch nicht Schluss. Im Gegenteil, es dauert jetzt wohl nicht mehr lange bis zum nächsten großen Update 1.6. Außerdem arbeitet der Schöpfer Eric Barone ja auch schon am indirekten Nachfolger Haunted Chocolatier.

Habt ihr auch schon mal so ein Pech in Stardew Valley gehabt? Was war das abgefahrenste Zufalls-Event, das ihr bisher erlebt habt?