Stardew Valley mit Supermarkt statt Bauernhof? Dieses neue Spiel für PS5 & Switch bringt frischen Wind ins Genre!

Spiele im Stil von Stardew Valley gibt es viele, aber eines wie dieses werdet ihr lange suchen müssen.

Falls ihr Lust habt auf ein weiteres entspanntes Spiel im Stil von Stardew Valley, aber so langsam keine Bauernhöfe mehr sehen könnt, dann könnte dieses Spiel hier das Richtige für euch sein: In Discounty zieht ihr in eine kleine Hafenstadt, um dort den Supermarkt eurer Tante zu übernehmen. Release-Termin ist nach derzeitigem Stand der 28. August, bei Amazon könnt ihr bereits für PS5 und Nintendo Switch vorbestellen:

Während die physische Version wohl nur für PS5 und Nintendo Switch erscheint, soll Discounty digital auch für PC und Xbox Series veröffentlicht werden. Die digitale Version ist bislang allerdings noch auf keiner der vier Plattformen vorbestellbar, auch die Preise wurden noch nicht festgelegt. Bei Amazon bekommt ihr übrigens die übliche Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel bis zum Release noch günstiger wird, zahlt ihr also automatisch weniger.

Stardew Valley mit Supermarkt und Hafenstadt: Kann das funktionieren?

Längst nicht alle Bewohner von Blomkest sind euch und eurem Supermarkt namens "Discounty" freundlich gesinnt.

In Discounty reist ihr in das heruntergekommene Hafenstädtchen Blomkest, um den ebenso heruntergekommenen Supermarkt euer Tante (die anders als in den meisten anderen Spielen des Genres übrigens noch am Leben ist) zu übernehmen und zu neuem Glanz zu führen. Dazu gestaltet ihr euren Laden nach euren Wünschen, um ihn attraktiver zu machen, legt Preise fest, behaltet die Lagerbestände im Blick und arbeitet auch selbst an der Kasse.

Euer Fleiß und eure Management-Fähigkeiten allein werden allerdings nicht ausreichen, um eure Ziele zu erreichen. Wenn ihr treue Kunden gewinnen oder auch Handelsverträge schließen möchtet, um lokale Spezialitäten anbieten zu können, braucht ihr die Unterstützung der Stadtbewohner. Also müsst ihr die Stadt erkunden, euch mit ihnen anfreunden und in Townhall Meetings eure Position zu drängenden Fragen der Gemeinschaft vertreten.

Die Gestaltung eures Supermarkts ist komplexer, als man es Discounty auf den ersten Blick zutrauen mag. Trotzdem ist das Management nur die eine Hälfte des Spiels.

Seid ihr erfolgreich, könnt ihr euren Laden ausbauen, eure Gewinne maximieren und euch dadurch andere Stadtbewohner zum Feind machen. Ihr könnt aber auch versuchen, ganz Blomkest an eurem Erfolg teilhaben zu lassen und die Stadt zu verschönern, um zunächst feindselige Mitbürger umzustimmen und langfristig Vertrauen aufzubauen. Zudem hält das verschlafene Städtchen die eine oder andere Überraschung für euch bereit, wenn ihr hinter seine Fassade blickt...

Ob Discounty tatsächlich eine ähnlich entspannte Wohlfühlatmosphäre wie Stardew Valley aufbauen kann oder auch nur will, wird sich erst noch zeigen müssen. Das Konzept wirkt zwar ähnlich, scheint aber weit mehr harten Kapitalismus zu bieten als die Dorf-Idylle des Vorbilds. Was bislang vom Spiel zu sehen war, macht jedoch einen guten Eindruck. Auf jeden Fall dürfte Discounty etwas frischen Wind bringen, den das Genre gut gebrauchen kann.