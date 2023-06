Starfield Constellation Collector’s Edition jetzt vorbestellen und früher losspielen!

Die Starfield Constellation Edition könnt ihr jetzt bei Amazon vorbestellen.

Starfield könnt ihr jetzt in der sogenannten Constellation Collector’s Edition vorbestellen, Amazon hat den Verkauf der umfangreichen Edition soeben gestartet. Der Preis der Version für Xbox Series X und S liegt bei 267,90€. Alternativ könnt ihr für aktuell 275,66€ auch zur PC-Version greifen. Es ist damit zu rechnen, dass die Collector's Edition schon bald ausverkauft sein wird, also solltet ihr besser schnell sein:

Bei anderen Händlern konnten wir die Starfield Collector’s Edition bislang noch nicht finden, selbst der Microsoft Store hält sich bislang noch zurück. Es ist aber natürlich nur eine Frage der Zeit, bis sie auch in anderen Shops auftaucht. Bei Amazon gibt es übrigens eine Preisgarantie für Vorbestellungen: Sollte die Starfield Constellation Collector’s Edition bis zum Release noch günstiger werden, bekommt ihr automatisch den besseren Preis.

Was bietet die Starfield Collector’s Edition?

Die Starfield Collector's Edition bietet sowohl aufwendige physische als auch einige digitale Boni.

Uhr, Steelbook & mehr: Die Starfield Constellation Collector’s Edition bietet neben dem Spiel als Download-Code auch noch das Steelbock sowie einen Constellation-Aufnäher. Das Highlight ist aber natürlich die aufwendige Starfield Chronomark-Uhr, die samt einem stilvollen Koffer, der "Uhrengehäuse" genannt wird, geliefert wird.

Digitale Extras & Early Access: Daneben gibt es noch die digitalen Zusatzinhalte, die ihr auch mit der Premium Edition bekommt, nämlich die erste Story-Erweiterung und das Constellation Skin-Pack sowie der digitale Soundtrack und das digitale Artbook. Außerdem bekommt ihr 5 Tage früheren Zugang zum Spiel und könnt somit schon am 1. September losspielen.

Was ist Starfield überhaupt?

3:10 Starfield - Das "SciFi-Skyrim" im Gameplay-Trailer

Starfield, das nach vielen Jahren Entwicklungszeit am 6. September endlich erscheinen soll, ist das nächste große Open-World-Spiel aus dem Hause Bethesda. Diesmal dürfen wir in unserem eigenen Raumschiff das Weltall erkunden und Basen auf fremden Planeten bauen. Die bisherigen Gameplay-Videos haben außerdem flotte Shooter-Kämpfe gezeigt, die wir nach Wahl entweder aus der First-Person- oder aus der Third-Person-Perspektive erleben können. Mehr seht ihr in obigen Trailer.

Mehr Neuerscheinungen und günstige Sonderangebote rund um die Themen Gaming und Technik könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln finden: