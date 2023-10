Starfield-Fan baut absurd mächtige Shotgun, die reinscheppert wie ein Granatwerfer

Starfield hat einige interessante Waffen zu bieten und die könnt ihr sogar noch selbst ummodeln.

Das Wichtigste in Kürze: In Starfield haben Spieler*innen die Möglichkeit, ihre Waffen anzupassen und mächtige Kombinationen zu erstellen.

Ein Fan hat eine modifizierte Shotgun erstellt, die wie ein übermächtiger Granatwerfer funktioniert.

Die explosive Munition namens Hornet's Nest und ein erweitertes Magazin sorgen für massive Zerstörung.

Starfield glänzt vor allem, wenn es um die Physik geht, hat aber auch im Hinblick auf Waffen richtig viel zu bieten. Ihr könnt nicht nur viele coole Schießprügel im Spiel finden, sondern euch selbst auch noch wirklich mächtige Kombinationen erschaffen. Wie zum Beispiel diese modifizierte Shotgun eines Spielers, die mittlerweile eher wie ein komplett übertriebener Granatwerfer mit Cluster-Munition funktioniert.

Starfield-Fan bastelt die brutalste Schrotflinte, die ihr je gesehen habt

Darum geht's: Starfield-Fans bekommen die Möglichkeit, im Spiel ihre Waffen nach Gutdünken anzupassen. Habt ihr die richtigen Einzelteile, könnt ihr an einer Werkbank noch sehr viel mehr aus der Waffe herausholen. Dazu braucht ihr den passenden Waffen-Engineering-Skill, genug Ressourcen und anschließend steht mächtigen Mods nichts mehr im Wege.

Zielen wird unnötig: Wenn ihr eure Schrotflinte so modifiziert, wie es Redditor iSwearSheWas56 getan hat, müsst ihr euch um so Kleinigkeiten wie Zielen wahrlich keine Gedanken mehr machen. Diese Schrotflinte funktioniert jetzt nämlich eher so wie ein Mörser oder Airstrike. Zielt einfach grob über das Gebiet, das ihr treffen wollt und lasst es Feuer regnen.

So sieht das aus:

Wie ihr seht, hat das hier wirklich nur noch sehr wenig mit einer Schrotflinte zu tun und ist geradezu lächerlich stark. Die Explosivmunition streut und zerlegt alles, was sich darunter befindet.

Das steckt drin: Den massiven Wumms verdankt diese Knarre einer Level 3-Modifikation für die Munition namens Hornet's Nest, also Hornissen-Nest. Damit lassen sich nur drei Waffen in Starfield umbauen und eine davon ist die Coachman als einzige Shotgun, die ihr hier seht.

Reaktionen fallen entsprechend aus: Die Menschen in den Kommentaren sind mehr als beeindruckt. Wer die Mod selbst schon einmal ausprobiert hat, bezeichnet sie als "fast schon unfair". Der Urheber des Videos bezeichnet seine Starfield-Spielweise insgesamt folgendermaßen:

"Mein Build fokussiert sich auf zwei Dinge: Stealth-Snipern und explosive Schrotflinten, es gibt nichts dazwischen."

Zusätzlich zur The Coachman-Shotgun und der Hornet's Nest-Mod rundet das Ganze auch noch ein erweitertes Magazin ab. So könnt ihr mit einer eigentlich doppelläufigen Schrotflinte ganze vier Schüsse auf einmal abfeuern.

Allerdings solltet ihr aufpassen: Es kann gut und gerne auch passieren, dass ihr mit dieser Kombination so allumfassende Zerstörung anrichtet, dass ihr euch auch selbst mit den Cluster-Explosionen trefft. Aus nächster Nähe müsst ihr besonders viel Vorsicht walten lassen.

Was sagt ihr zu der Knarre? Was ist eure liebste Waffe in Starfield?