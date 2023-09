Starfield-Fans machen sich über Kinder lustig: 'genauso schlimm wie in Skyrim'

Starfield steckt voller NPCs, aber einige davon sehen sich überraschend ähnlich.

Starfield basiert auf derselben, weiter entwickelten Spiele-Engine wie Skyrim – und an manchen Stellen des neuen Bethesda-Spiels schimmert dieses Vermächtnis sehr deutlich durch. Da wären zum Beispiel die Kinder des SciFi-RPGs, die sich alle sehr stark ähneln. Es scheint auch nur recht wenig verschiedene Sprecher*innen für Kids gegeben zu haben, was zusammen zu teils sehr kuriosen Situationen und großer Belustigung führen kann.

Skyrim-Kids all over again: In Starfield stehen sich manchmal Zwillinge gegenüber, die keine sein sollen

Darum geht's: Die Welt von Starfield hat jede Menge Planeten, Raumschiffe und Missionen zu bieten. Im Lauf der Story stoßt ihr auch immer wieder auf Kinder, die eine wichtige Rolle spielen. Allerdings wirkt es leicht irritierend, dass diese Kinder sich so sehr ähneln, wie das hier der Fall ist.

Fans wundern und amüsieren sich: Dass wir teilweise innerhalb weniger Missionen auf drei verschiedene Kinder treffen können, die alle fast gleich aussehen und auch noch dieselben Sprecher*innen zu haben scheinen, ist dann doch einigermaßen kurios.

"Es bricht definitiv die Immersion, wenn jedes Kind, dass mit einer Mission zu tun hat, ziemlich genau gleich aussieht."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dass sich NPC-Modelle wiederholen, stellt natürlich kein Problem dar und ein gewisses Maß an Asset-Recycling lässt sich in Open World-Spielen dieser Größe wohl kaum vermeiden. Aber dass so etwas bei Story-relevanten Haupt-Inhalten passiert, wirkt dann doch sehr überraschend.

Vor allem, wenn besagte Kids sogar gleichzeitig an Bord unseres Raumschiffes sein können. Das macht es dann doch einigermaßen schwierig, diesen Umstand zu ignorieren, wie beispielsweise Redditor Lurid-Jester schreibt. Andere Kommentare weisen darauf hin, dass es sich wohl vor allem um dieselbe Frisur handele.

Wie bei Skyrim: Bethesda ist kein unbeschriebenes Blatt, was gleichförmige Kinder in seinen Spielen angeht. Soll heißen: Auch bei Skyrim vor 12 Jahren gab es ähnliche Auffälligkeiten. Was natürlich dazu führt, dass sich Spieler*innen von Starfield jetzt an damals erinnert fühlen. Aber die allermeisten Fans scheinen das Ganze mit Humor zu nehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Sehr viel mehr zu Starfield findet ihr in diesen GamePro-Beiträgen:

Bei Skyrim wurde das gleichförmige Auftreten der NPCs zumindest irgendwann von Moddern verbessert. Nachträglich konnten so nicht nur verschiedene Kinder heruntergeladen werden, sondern zum Beispiel auch Kids von Orks oder Elfen. Wir hoffen natürlich trotzdem weiterhin, dass Bethesda so etwas selbst in die Hand nimmt und sich nicht auf die Fans verlässt.

Was haltet ihr von der Kinder-Diversität in Starfield? Habt ihr euch auch an Skyrim erinnert gefühlt?