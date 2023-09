Starfield ist so gut, dass ihr es bedenkenlos kaufen könnt und bei MediaMarkt bekommt ihr alles, was ihr dazu braucht

Ab heute ist Starfield endlich für alle spielbar! Egal ob ihr Game Pass Abonnenten seid oder die Standard-Edition haben wollt – MediaMarkt ist die richtige Adresse! Ab einem Einkaufswert von 59€ entfallen nämlich sämtliche Lieferkosten! Die passende Xbox und besonderes Starfield-Zubehör hat das deutsche Versandhaus ebenfalls im Sortiment:

Endlich ist es soweit: Starfield für 12,99€ spielen

Ja, Die Standard-Edition von Starfield kostet für Xbox zwar knapp 80€, spielen könnt ihr es aber schon für deutlich weniger. Den Game Pass Ultimate bekommt ihr nämlich schon ab 12,99€ für einen Monat! Neben Starfield warten dort auch jede Menge andere Top-Hits auf euch. Von Halo Infinite über das kommende Soulslike Lies of P bis hin zu Bethesdas anderem Meisterwerk The Elder Scrolls V: Skyrim ist verdammt viel geboten. Besitzt ihr einen PC freut ihr euch über noch mehr Spiele und Boni, wie z. B. das Freischalten aller Champions in LoL.

Wie gut ist Starfield jetzt eigentlich geworden? Schaut man sich die internationalen Wertungen an zeichnen sie ein deutliches Bild: Es ist ein verdammt gutes Spiel geworden! Die große Genre-Revolution ist es nicht, aber habt ihr ein Faible für Bethesda-Rollenspiele werdet ihr hier viele Stunden lang begeistert sein. Wollt ihr mehr über das Für und Wider des Spiels erfahren, können wir euch den Test der GamePro Redaktion empfehlen:

Wenn ihr heiß auf das Spiel seid, aber weder einen (guten) PC oder Xbox habt, solltet ihr definitiv zur Xbox Series X greifen. Braucht ihr das Blu-Ray-Laufwerk nicht oder wollt schlicht weniger bezahlen, könnt ihr auch zur Series S greifen. Sie ist nicht ganz so stark wie ihr große Schwester, es gibt mittlerweile aber auch eine Version mit 1 TB Speicher.

Das braucht ihr für die volle Starfield-Experience

Neben den passenden Konsolen gibt es auch noch das passende Starfield-Headset zum Spiel! Den Controller gäbe es auch, der ist aktuell aber ausverkauft. MediaMarkt zeigt an, dass er von einem anderen Anbieter für 88,20€ verfügbar ist. Normalerweise kostet der Controller aber 74,99€, daher solltet ihr lieber mit dem Kauf warten. Ein gelegentlicher Blick in den Shop kann sich lohnen, es gibt immer wieder mal Kontingente des schicken und beliebten Controllers.

