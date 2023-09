In Starfield sollte sich euer Schiff eigentlich nicht von allein aufmachen, um andere zu attackieren.

Starfield-Spieler*innen sind mittlerweile an einige sehr kuriose wie witzige Bugs gewöhnt. Dieser hier wirkt aber nochmal eine Nummer abgedrehter: Das Schiff dieses Fans verabschiedet sich nämlich einfach selbstständig von der Raumstation, an die es angedockt war – nur im Alleingang direkt aus vollen Rohren auf das nächstbeste Raumschiff zu schießen.

Starfield-Raumschiff entwickelt Eigenleben, fliegt los und greift sofort an

Absolut wahnwitziger Bug: Es kann jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern, bis Skynet endlich online geht und sich die Maschinen über uns Menschen erheben. So oder so ähnlich könnte auch die Logik dieses Schiffes in Starfield funktionieren, das einfach schon einmal mit gutem Beispiel vorangeht.

Dieser Starfield-Fan staunt nicht schlecht: Redditor Randol0rian traut seinen Augen kaum und versteht die Welt nicht mehr. Sein eigenes Raumschiff dockt ab, fliegt los und feuert umgehend auf das nächstbeste UC-Raumschiff, das ihm vor die Flinte kommt. Das Spektakel könnt ihr euch hier ansehen:

"Warum löst sich mein Schiff vom Auge und greift auf eigene Faust UC-Schiffe an?"

Link zum Reddit-Inhalt

Community amüsiert sich prächtig: Selbstverständlich sorgt dieses eigenwillige Raumschiff für große Belustigung bei der Starfield-Community. Die Scherze reichen von Blade Runner- und Odyssee 2001-Anspielungen über Tesla-Sprüche bis hin zur Aussage, dass sich Cora offenbar alleine auf den Weg gemacht hat, um sich neue Bücher zu besorgen.

Womöglich mochte auch einfach nur irgendwer die Scherze von Vasco nicht oder aber wir haben es hier wirklich mit dem ersten Vorboten einer KI- oder Maschinen-Rebellion zu tun. Wohin das Schiff anschließend fliegt und welche Abenteuer es auf sich allein gestellt erlebt, wissen wir leider nicht.

Was wir hingegen wissen, ist, dass es sich wohl um kein Problem mit der Crew oder mit der Raumstation Das Auge gehandelt hat. Diverse Reloads und Tests des Besitzers haben ergeben, dass sich das Schiff sogar mit Randol0rian an Bord auf und davon macht, um andere Schiffe anzugreifen. Mit einem anderen Raumschiff gab es keine Probleme, aber dieses hier hat immer wieder dasselbe gemacht.

Ist euch schon einmal etwas ähnliches mit eurem Starfield-Schiff passiert? Was glaubt ihr, ist die Mission dieses Fliegers?