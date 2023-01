Starkes Bundle für PS5: DualSense Controller jetzt günstig mit PS5-SSD 1 TB kaufen

Bei Otto könnt ihr gerade die sehr gut für PlayStation 5 geeignete NVMe-SSD Samsung 980 Pro mit 1 TB Speicherplatz und Heatsink im Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller in der Farbe Midnight Black bekommen. Für beides zusammen zahlt ihr nur noch 169,99€ (UVP: 229,89€). Laut Produktseite ist das Angebot noch bis Ende des Monats gültig, es könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Hier findet ihr es:

Der Wert des Controllers liegt bei 69,99€. Zieht man diesen vom Gesamtpreis ab, bleiben also noch 100€ für die Samsung 980 Pro. Einzeln gab es die SSD laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig. Die Heatsink-Version kostet bei Otto aktuell 158,05€, bei Amazon 137,78€ und bei MediaMarkt 139,99€. Das Bundle bietet also auch im Vergleich zu den Preisen anderer Händler einen stattlichen Rabatt.

Was taugt die Samsung 980 Pro NVMe-SSD für die PS5?

Geschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro ist neben der WD Black SN850 die derzeit beliebteste PS5-kompatible NVMe-SSD auf dem Markt. Sie verfügt über eine maximale Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s. Damit ist sie mehr als schnell genug für die PS5, die eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s erfordert. Auch die Schreibgeschwindigkeit ist mit bis zu 5.000 MB/s ziemlich hoch, das ist für den Einsatz in der PS5 allerdings weniger wichtig.

Heatsink: Der mitgelieferte Heatsink passt perfekt in die PS5, was längst nicht für alle Kühlkörper für NVMe-SSDs gilt. Prinzipiell würde die Samsung 980 Pro zwar auch ganz ohne Heatsink in der PS5 funktionieren, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und infolgedessen zu Abstürzen kommt. In der von Otto angebotenen Version könnt ihr die SSD direkt in eure Konsole einbauen, ohne euch über solche Probleme Sorgen machen zu müssen.

Falls ihr noch mehr darüber erfahren wollt, worauf ihr beim Erweitern eures PS5-Speichers zu achten habt, solltet ihr unsere Kaufberatung lesen:

