State of Play: 'Großartige' PS4-News gibt's in Kürze, verspricht Sony

Vor einigen Stunden hat Sony UK einen kryptischen Tweet abgesetzt, der Fans schon vermuten ließ, dass eventuell die nächste State of Play-Ausgabe in den Startlöchern steht. Nun hat Sony die Katze aus dem Sack gelassen und tatsächlich den Termin des Streams enthüllt.

Wann findet die September-State of Play von Sony statt?

Datum: Am Dienstag, den 24. September 2019

Am Dienstag, den 24. September 2019 Uhrzeit: Um 22 Uhr (deutsche Zeit)

Wie lange geht die State of Play? Rund 20 Minuten, das verrät Sony über den PlayStation Blog. Zudem soll die nächste Ausgabe des Nintendo Direct-artigen Livestream-Events in einem frischen Look erstrahlen, wir dürfen also gespannt sein, ob Sony die State of Play diesmal etwas lebendiger gestaltet als in den beiden Malen zuvor.

Was soll gezeigt werden?

Welche Spiele genau gezeigt werden, dass verrät Sony natürlich noch nicht. Stattdessen heißt es auf dem PlayStation-Blog:

"Und wir werden einige großartige Neuigkeiten mit euch teilen, darunter neue Spielankündigungen, neue Inhalte von PlayStations Worldwide Studios und eine Vielzahl anderer Updates. "

Keine News zur Next Gen: Wer Infos zur Playstation 5 (oder wie Sonys PS4-Nachfolger am Ende auch immer heißen wird) erwartet, der wird auch in dieser State of Play-Folge enttäuscht werden. Es gibt keine Neuigkeiten zur Next Gen, sagt Sony.

Wird es Infos zu The Last of Us 2 geben? Gut möglich, dass das kommende Naughty Dog-Spiel unter den "großartigen Neuigkeiten" fällt, die Sony verspricht. Vielleicht erwartet uns ja ein neuer Trailer oder zumindest ein Teaser zum Action-Adventure. Ebenfalls am 24. September 2019 findet außerdem ein großes Media-Event zu The Last of Us 2 statt.

Was sind eure Erwartungen an die nächste Sony-State of Play-Ausgabe?