State of Play: Nächstes PS5-Event könnte noch vor dem Xbox-Showcase stattfinden

Am 12. Juni findet das große Xbox- und Bethesda-Showcase statt. Eventuell könnte Sony dem Event jedoch mit einer State of Play zuvorkommen. Jedenfalls deutet ein neues Gerücht aktuell darauf hin.

State of Play möglicherweise Anfang Juni

Darum geht es: Eine State of Play nahm in diesem Jahr bereits japanische Spiele in den Fokus, eine andere widmete sich komplett Hogwarts Legacy. Dass Sony uns bei einem Event allerdings mit Infos zu Spider-Man 2 oder God of War: Ragnarök versorgt hat, ist schon etwas länger her. Genauer gesagt: Das war im September letzten Jahres.

Insider verbreitet Gerücht: Der Journalist und Branchen-Insider Jeff Grubb berichtet nun aber in einem YouTube-Video, er habe von "mehreren Leuten" gehört, dass es in der ersten Juniwoche eine Sony-Show geben wird. Er mutmaßt zudem, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 Teil des Events sein könnte.

Publisher Activision wird zwar von Microsoft aufgekauft, die Übernahme ist aber aktuell noch nicht abgeschlossen. Wie comicbook.com berichtet, geht der 9. Juni - oder zumindest ein naheliegendes Datum - als Enthüllungsdatum für den neuen Shooter-Teil durch den Buschfunk.

Hier haben wir alle Infos über die bereits offiziell bestätigte Xbox- und Bethesda-Show zusammengetragen:

Wie wahrscheinlich ist es, dass das Gerücht zutrifft? Jeff Grubb ist zwar ein Branchen-Insider, aber er ist mit der Verbreitung von Gerüchten oft etwas schnell und in der Vergangenheit erwiesen diese sich häufig als nicht zutreffend. In diesem Fall will er sich selbst auch nicht zur Glaubwürdigkeit äußern. Allerdings wäre es tatsächlich an der Zeit, dass Sony uns mit News zu God of War: Ragnarök und Co. versorgt.

Es könnte aber natürlich auch sein, dass wir darauf erneut bis September warten müssen. Um es genau zu wissen, müssen wir auf offizielle Infos von Sonys Seite warten.

Was denkt ihr, wann es die nächste State of Play geben wird und welche Spiele sie im Gepäck haben wird?