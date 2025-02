Kein PS5-Showcase im Sommer 2025? Laut Insider überlegt Sony schon wieder, auf eine große Show komplett zu verzichten

Womöglich müssen wir auch weite Strecken 2025 auf einen großen PlayStation-Showcase verzichten.

Als die E3 noch existierte, gehörte ein großer PlayStation-Showcase von Sony lange zu einem der festen Bestandteile. Zumindest bis 2019, dem ersten Mal seit 24 Jahren, dass Sony nicht dabei war.

Im gleichen Jahr hatte der PlayStation-Hersteller auch die State of Play ins Leben gerufen. Trotzdem gab es im Sommer meistens weiterhin einen großen Showcase, der traditionell einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte und einige Releases für das kommende Jahr gibt. Womöglich müssen wir aber 2025 wieder darauf verzichten.

Im Sommer 2025 gibt es womöglich statt eines PS5-Showcases nur eine kleine Show

Wie Journalist und Insider Jeff Grubb in seinem neuesten Podcast verraten hat, soll Sony nämlich aktuell darüber nachdenken, ob sie in diesem Sommer überhaupt einen großen PS5-Showcase abhalten.

Stattdessen könnten sie sich nämlich auch auf eine State of Play beschränken – also eine kleinere Show, die sich traditionell auf eine Mischung aus First- und Third-Party-Games fokussiert und die Erwartungen entsprechend niedriger hält.

Laut Grubb sei ein großer Showcase noch nicht vom Tisch, allerdings sein daran auch entsprechende Erwartungen geknüpft:

"Sie könnten [auch mit einer State of Play] coole Ankündigungen haben und sie könnten trotzdem damit anfangen, die Erwartungen an 2026 zu stärken. Intern klingt es aber so, als würden sie debattieren und hin und her wechseln, ob sie vielleicht diesen Sommer einen richtigen Showcase oder eine weitere State of Play bringen wollen. Aber sie denken über einen Showcase nach. Und falls sie einen Showcase machen, würde das auch bedeuten, dass sie einen Haufen Dinge haben müssen, über die sie reden können. Zu dem Zeitpunkt würde man definitiv erwarten, Wolverine und einen Haufen anderer Spiele zu sehen, die nächstes Jahr rauskommen könnten."

15:07 Auf diese PlayStation 5-Spiele könnt ihr euch 2025 freuen

Autoplay

Bislang sieht es noch eher mager bei den Exklusivtiteln aus, die für die PlayStation 5 in diesem Jahr und 2026 erscheinen werden. Immerhin wissen wir, dass uns Death Stranding 2 und Ghost of Yotei noch 2025 erwarten.

Für 2026 wurde bei der letzten State of Play außerdem Saros, das neue Spiel von Returnal-Macher Housemarque, angekündigt.

Natürlich ist noch längst nicht bestätigt, ob wir nun im Sommer einen großen PS5-Showcase bekommen oder nicht. Zum einen scheint Sony sich laut Grubb hier selbst noch nicht entschieden zu haben. Zum anderen handelt es sich dabei um ein unbestätigtes Gerücht.

Auch im letzten Jahr hatte Sony allerdings bereits auf einen großen Showcase verzichtet und den Fokus stattdessen komplett auf State of Plays gelegt.

Wärt ihr auch mit einer State of Play zufrieden oder braucht es eurer Meinung nach dringend wieder einen großen Showcase?