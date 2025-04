Sternenzerstörer im Amazon-Angebot: LEGO Star Wars hat keine Chance gegen dieses Preis-Leistungs-Verhältnis!

Wenn ihr euren eigenen Sternenzerstörer haben wollt, könnt ihr mit dieser LEGO Star Wars-Alternative jetzt ein echtes Schnäppchen machen.

Star-Wars-Fans aufgepasst: Bei Amazon könnt ihr euch gerade euren eigenen Sternenzerstörer zum Schnäppchenpreis sichern. Das von der beliebten LEGO-Alternative Mould King stammende Modell des Schiffs der Venator-Klasse, die ursprünglich noch von Jedis genutzt, doch später vom Imperium übernommen wurde, bekommt ihr jetzt im befristeten Sonderangebot:

Für das Set mit 1320 Teilen zahlt ihr im Amazon-Angebot nur noch schlappe 58,64€ (4,44 Cent pro Stein). Zum Vergleich: Der LEGO Star Wars Imperiale Sternzerstörer kostet bei Amazon aktuell mit 169,99€ fast das Dreifache, ihr bekommt hier mit 1555 Teilen (10,93 Cent pro Stein) allerdings nicht viel mehr Umfang geboten:

Mould King Sternenzerstörer: Wie gut die LEGO Star Wars-Alternative?

Auch wenn die offizielle Star-Wars-Lizenz fehlt: Der Sternenzerstörer von Mould King sieht dem Vorbild sehr ähnlich.

Der Sternenzerstörer von Mould King ist unter anderem deshalb so günstig, weil er nicht über die offizielle Star-Wars-Lizenz verfügt. Das Modell ist dennoch detailliert und sehr nah am Vorbild gehalten. Auch an der Qualität der Steine gibt es nichts zu meckern. Mould King ist in dieser Hinsicht ungefähr auf LEGO-Niveau, manche Baustein-Fans bevorzugen Mould King sogar. Die Steine sind außerdem mit LEGO kompatibel, sodass ihr Sets beider Hersteller kombinieren könnt.

Das Modell basiert auf den Venator-Sternzerstörern, wie sie in den Klonkriegen von republikanischer Seite eingesetzt wurden. Das sieht man an den roten Markierungen, die entfernt wurden, nachdem das Imperium die Schiffe später in die eigene Flotte integriert hat. Von den Triebwerken über die auffällige doppelte Kommandobrücke bis hin zu den kleinen Turbolasern wurden viele der ikonischen Merkmale authentisch nachgebildet.

Der Mould King Sternenzerstörer ist in erster Linie als Ausstellungsstück für Erwachsene gedacht. Vorn links im Bild seht ihr den Standfuß.

Mit seinen 1320 Teilen und seiner Größe von 45 x 23 x 18,5 cm ist das Modell etwas zu komplex, um für jüngere Kinder ohne Hilfe von Erwachsenen geeignet zu sein. Die Altersempfehlung vom Hersteller Mould King liegt bei mindestens 14 Jahren. Auch wenn der Sternenzerstörer prinzipiell natürlich zum Spielen geeignet ist, ist er in erster Linie als Ausstellungsstück gedacht und verfügt hierfür über einen eleganten schwarzen Standfuß mit durchsichtiger Stütze.