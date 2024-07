Stimmt ab: Was spielen wir im Juli?

Once Human, Flintlock und Nobody Wants to Die stehen zur Wahl des Game of the Month!

Auch in diesem Monat könnt ihr via Umfrage wählen, welche von drei Spielen ihr in unserem Stream-Format Game of the Month sehen wollt. Der Stream findet dann am frühesten Zeitpunkt statt, an dem wir das Spiel im Stream auf twitch.tv/gamestar zeigen dürfen. Wir hoffen, dass wir euch oft auch schon vor dem eigentlichen Releases einen Eindruck verschaffen können!

Mit dabei ist neben unserem Videoteam natürlich die geballte Kompetenz unserer Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO, die mit ihrer Expertise häufig vertreten sein werden und die Spiele oft schon ausgiebig gespielt haben werden, sodass sie euch alle Fragen beantworten können.

In diesem Monat haben wir uns für drei Kandidaten für das Game of the Month entschieden, zwischen denen ihr nun wählen dürft. Ihr habt die Wahl zwischen dem Survival-MMO Once Human (9.7.), dem Action-Rollenspiel Flintlock: The Siege of Dawn (18.7.) und dem Cyberpunk-Noir-Detektivspiel Nobody Wants to Die (17.7.). Wählt weise, denn nur einer dieser Titel kann unser Game of the Month werden!