Am 18. März 2022 erscheint Stranger of Paradise, ein Spin-off zu Final Fantasy für PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox One Series X|S. Das Action-Spiel orientiert sich am Souls-Gameplay und stammt von den Nioh-Machern. Im Gegensatz zu den Final Fantasy-Ablegern soll Stranger of Paradise deutlich düsterer werden. Der Untertitel "Final Fantasy Origin" steht dafür, dass der Titel die Geschichte des ersten Final Fantasy aufgreifen soll.

Ersten Eindruck mit der Demo sammeln: Nur noch bis zum 11. Oktober 2021 könnt ihr die Demo zu Stranger of Paradise spielen. Diese ist auf allen Plattformen spielbar. Alle Informationen dazu bekommt ihr in unserem gesonderten Artikel.

14 1 Mehr zum Thema Final Fantasy Spin-Off Stranger of Paradise hat jetzt neue Demo

Stranger of Paradise vorbestellen

Jetzt mit Steelbook kaufen: Bei Amazon habt ihr die Möglichkeit Stranger of Paradise mit einem schicken Steelbook zu kaufen, ohne dass ihr einen Aufpreis bezahlen müsst.

Standard Edition bei Amazon kaufen: