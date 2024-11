Student leiht 11-jährigem Bruder seinen Uni-Laptop und bekommt ihn nach nur einer Stunde kaputt und verschmiert zurück

So sieht der beschädigte Laptop nach der Rückgabe des kleinen Bruders aus (Bild: reddit.com/user/Galgan_/).

Wer Geschwister hat, dürfte die Hassliebe kennen, die uns manchmal mit ihnen verbindet. Insbesondere dann, wenn wir unseren jüngeren Geschwistern Dinge ausleihen, die sie dann kaputt zurückgeben. In diesem Fall hier wollte der kleine Racker zunächst auch gar nicht erklären, wie es dazu gekommen ist, dass der Bildschirm des Laptops jetzt in der Ecke kaputt ist und sich eine eklige Schmiere auf der Tastatur befindet.

Überlegt euch am besten zweimal, ob ihr euren Laptop verleiht, falls ihr ihn danach so wie diesen hier zurückbekommt

Darum geht's: Laut diesem Reddit-Beitrag wollte der kleine 11-jährige Bruder offiziell eigentlich nur Netflix gucken und sich dafür den Laptop des größeren Bruders ausleihen. Weil der nett zu seinem kleinen Geschwisterchen ist, hat er das auch ermöglicht – er dürfte es aber bereut haben. Nach nur einer Stunde hat er den Laptop nämlich kaputt und verdreckt zurückbekommen.

"Das Schlimmste daran ist, dass ich diesen Laptop in der Uni benutze, um mir Notizen zu machen und jetzt muss ich überlegen, ob ich das Display ersetze oder versuche, es in diesem Zustand zu benutzen... Was sogar noch besser ist, ist, dass die Tastatur mit irgendetwas vollgeschmiert ist ... yuck"

Hier könnt ihr euch den Laptop ansehen. Achtet auf die linke obere Ecke des Bildschirms:

Link zum Reddit-Inhalt

Wie zur Hölle ist das passiert? Um das Unglück perfekt zu machen, weigerte sich das Brüderchen zunächst, irgendetwas zu der Sache zu sagen. Er wollte nicht verraten, wie der Bildschirm so kaputtgehen konnte und auch nicht, was für ein schmieriges Zeug auf der Tastatur gelandet war.

Später folgte dann die Aufklärung: Laut dem Studenten soll der jüngere Bruder nach einiger Zeit zugegeben haben, den Laptop wie ein Tablet am Bildschirm gegriffen und hochgehoben zu haben. So ist das LCD-Display in der Ecke kaputtgegangen.

Bei dem schmierigen Zeug auf dem Laptop hat es sich glücklicherweise wohl einfach nur um Popcorn mit Butter gehandelt. Das hat der junge Bruder jedenfalls laut eigenen Angaben beim Filmschauen gefuttert und offenbar nicht besonders gut dabei aufgepasst.

In den Kommentaren wurden im Vorfeld bereits die wildesten Debatten angestellt, wie der jüngere Bruder zu disziplinieren sei. Von persönlichen Butler-Diensten zum Kauf eines neuen Laptops war alles dabei. Hier muss wohl nicht erwähnt werden, dass man sich keine Erziehungstipps in den Reddit-Kommentaren holen sollte.

Der Besitzer zeigte sich dabei gutmütig. Immerhin habe es sich hierbei nur um den Uni-Laptop und nicht den Haupt-PC gehandelt. Außerdem sei mittlerweile klar, dass wohl nur um die 100 Euro für einen neuen Ersatz-Bildschirm fällig werden und die Kosten übernimmt der kleine Bruder.

Wie geht ihr mit euren technischen Geräten und Geschwistern um – leiht ihr sie ihnen aus und falls nicht, warum nicht? Wie hättet ihr reagiert?