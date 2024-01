Werdet mit Suicide Squad zu (Anti-) Helden: So legt ihr schon vor dem offiziellen Start los

Wieso immer die Helden spielen, wenn die Bösewichte viel interessanter sind? Genau das hat sich Rocksteady gedacht und lässt euch in Suicide Squad in die Rolle von Harley Quinn und Co. schlüpfen. Bestellt die Deluxe Edition jetzt bei MediaMarkt vor, sichert euch reihenweise Boni und zockt einige Tage vor dem offiziellen Release los!

Schurken gegen Helden – mal andersrum

Der Plot von Suicide Squad: Kill the Justice League steht im Prinzip schon im Titel. The Flash, Batman und weitere Mitglieder der Heldengruppe haben eine klassische Brainiac-Gehirnwäche verpasst bekommen. Jetzt liegt es an euch, der Task Force X, sie aufzuhalten. Als Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark stellt ihr euch den korrumpierten Helden entgegen. Das Ganze spielt übrigens im selben Universum wie die Arkham-Spiele.

1:32 Suicide Squad: Kill the Justice League - Neuer Trailer macht noch einmal heiß auf den Release

Das Gameplay ist auf Koop-Action ausgelegt. Idealerweise zu viert erkundet ihr die Open World in Metropolis. Mit verschiedenen Schießprügeln ballert oder kloppt ihr Brainiacs Schergen über den Haufen, steigt im Level auf, lernt neue Fähigkeiten und sammelt neue Ausrüstung.

Jetzt vorbestellen: Das bekommt ihr bei allen Versionen

Wenn ihr noch vor dem Release am 2. Februar bestellt, bekommt ihr für jeden der vier Helden ein alternatives Kostüm. Diese sind dem klassischen Design der Schurken nachempfunden, so kommt Harley Quinn etwa in ihrem kultigen rot-schwarzen Clowns-Outfit daher.

Früher loslegen: Deswegen lohnt sich die Deluxe Edition

Während beim Preorder-Bonus nur ein paar kosmetische Items enthalten sind, fällt das Bonus-Paket bei der Deluxe Edition deutlich üppiger aus. Das vermutlich wichtigste Feature: Ihr könnt schon am 30. Januar anfangen zu Zocken, müsst euch also nicht bis Februar gedulden!

Dazu kommen auch einige Ingame-Boni: 3 Berüchtigte Waffen, 4 Waffenpuppen und eine Premium-Battle-Pass-Marke runden das Ganze ab. Egal ob ihr auf der PS5 oder der Xbox Series X/S zocken wollt, bei MediaMarkt gibt es alle Versionen versandkostenfrei: