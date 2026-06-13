Mein überraschendes Highlight der Summer Game Fest-Woche: End of Abyss - und welches Spiel hat euch am meisten gepackt?

Für Dennis war der Auftritt des Sci-Fi-Horrorspiels End of Abyss das überraschendes Highlight der Event-Woche.

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Dennis Müller
13.06.2026 | 11:00 Uhr

End of Abyss ist mein Highlight aus der Event-Woche. End of Abyss ist mein Highlight aus der Event-Woche.

Nachdem Nintendo am Mittwoch die Event-Woche mit der Ankündigung des Ocarina of Time-Remakes abgerundet hat, ist es Zeit für mein persönliches Highlight. Und zugegeben, so ganz leicht ist mir die Suche diesmal nicht gefallen.

Zwar wurden allerhand Spiele gezeigt, auf die ich mich richtig freue. Doch oft war wie im Fall von Metro 2039 bereits Bekanntes dabei, oder das Fehlen von Gameplay (gen ATLAS, Persona 6) bzw. eines zeitnahen Release-Datums (Alien Isolation 2) hat leicht an meiner Vorfreude gekratzt.

Wo für mich hingehen vom schaurig-schönen Gameplay-Trailer, bis hin zum Release am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC alles gepasst hat, ist beim mir vorab gänzlich unbekannten Sci-Fi-Horrorspiel End of Abyss.

Hier der neue Trailer für euch:

Video starten 0:55 End of Abyss - Das schicke Horrorspiel erscheint im Oktober!

Sieht das stimmig aus!

Alle Jahre wieder bekommen mich Entwickler, in dem sie ein richtig stimmiges Top-Down-Horrorspiel veröffentlichen – an der Stelle übrigens ein Shoutout an Signalis, das ihr hoffentlich alle gezockt habt.

End of Abyss erinnert mit seinem düsteren Look zwar deutlich mehr an Reanimal, hat im direkten Vergleich aber ein großes Plus: packendes Shooter-Gameplay.

War mir Reanimal spielerisch selbst im Vergleich zur Little Nightmares-Reihe zu seicht, ist die Figur im Horrorspiel von Entwickler Section 9 Interactive mit einer Waffe samt Laserpointer ausgerüstet.

In End of Abyss muss ich vor den optisch toll dargestellten Monstern also nicht immer nur davonlaufen, sondern kann sie mir mit gezielten Schüssen und geschickten Laufwegen auch vom Leib halten.

Dennis Müller
Dennis Müller

Seit seinem ersten Tag bei GamePro, der mittlerweile schon über acht Jahre her ist, versucht Dennis wenig erfolgreich allen zu vermitteln, warum The Binding of Isaac: Rebirth das beste Spiel der Welt ist und dass man Souls-Spiele einfach lieben muss. In seiner Freizeit ist Dennis zudem riesen Formel 1-Fan und hat seit Schumis erstem Titel 1994 kaum noch ein Rennen verpasst.

Zusammen mit der schaurigen Soundkulisse und der generell stimmigen Präsentation hab ich da richtig Bock drauf. Der Release am 01. Oktober kann kommen!

Die SGF-Highlights der Redaktion

  • Mary: Final Fantasy 7 Part 3, Kingdom Hearts 4, Hidden Folks 2 und The Lift
  • Eleen: Resident Evil Veronica und Big Walk
  • Rae: God of War Laufey und Exodus
  • Chris und Samara: gen ATLAS
  • Tobi: Ocarina of Time Remake und Crazy Taxi: World Tour
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Welche Spiele waren eure Highlights?

Aber wie schaut's bei euch aus und habt ihr End of Abyss auch direkt auf die Wunschliste für den Herbst gepackt?

Schreibt mir eure Highlights aus der Summer Game Fest-Woche gerne in die Kommentare.

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