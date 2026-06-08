Gears of War, Halo und Fable schön und gut - Mein Highlight vom Xbox Games Showcase war aber ein ganz anderes Spiel

Diese Neuankündigung sieht vielleicht etwas altbacken aus, dürfte Tobi aber insbesondere spielerisch richtig glücklich machen.

Der Xbox Games Showcase 2026 war ein echtes Spielefeuerwerk, neue Trailer und Gameplay-Szenen flogen uns nur so um die Ohren. Auf viele dieser Titel freue ich mich sehr, etwa Gears of War: E-Day oder auch Fable, das nun erst im nächsten Jahr erscheinen wird.

Viele dieser Spiele waren allerdings schon bekannt und deswegen hat es mich auch nicht überrascht, dass mein absolutes Highlight des Showcase eine Neuankündigung war – auch wenn es für die in den letzten Wochen schon einen Teaser gegeben hatte.

Ich mach es kurz: Es geht um Crazy Taxi: World Tour! Als dafür der erste Trailer über den Bildschirm flimmerte und The Offspring aus den Boxen dröhnte, merkte ich, wie sich meine Mundwinkel ganz automatisch nach oben zogen und sich ein heftiges "Das will ich unbedingt spielen!"-Gefühl in mir ausbreitete.

Hier ist übrigens der erste Trailer zum Spiel:

1:26 Das objektiv gesehen beste Taxi-Spiel kehrt zurück: Im neuen Crazy Taxi cruisen wir schon 2027 durch die Gegend

Autoplay

Eine wunderbare Zeitreise in die Dreamcast-Ära

Dass etwas Neues zu Crazy Taxi passieren würde, war aufgrund eines Teasers vom offiziellen Crazy Taxi-Social Media Account schon recht klar gewesen – und hatte mich schon vor dem Summer Game Fest in Vorfreude versetzt. Und dennoch jubelte ich innerlich über die Neuankündigung.

Aber warum eigentlich? Ist das nicht ein einfach ein recht simples Arcade-Spiel, bei dem man möglichst flott Leute von A nach B transportieren muss und dabei durch riskante Fahrmanöver Extra-Trinkgeld einsammelt?

Ja, das mag sein, aber ich habe einfach sehr nostalgische Gefühle für Crazy Taxi. Der erste Teil, den Sega damals aus der Spielhalle für seine Konsole portierte, war im Jahr 2000 mein Kaufgrund für der/die/das Dreamcast. Das simple, aber extrem motivierende Spielprinzip fesselte mich dutzende Stunden an den Bildschirm, ich liebte die Musik, den Humor und die Charaktere.

Ich verliebte mich in dieses Spiel, bei den Nachfolgern (Teil 2 auf dem Dreamcast und Teil 3 auf der Xbox) loderte sie dann allerdings nicht mehr ganz so heiß.

Tobias Veltin Crazy Taxi ist stellvertretend für sehr viele schöne Erinnerungen, die Tobi an die Dreamcast-Ära hat. Weil die Serie für immer einen Platz in seinem Herzen hat, wird er sich natürlich auch World Tour genauer anschauen.

Meine Hoffnung: Altes Spielgefühl mit neuem Anstrich

Der Trailer zu World Tour hatte jetzt wieder alles, was ich am ersten Teil liebte – und war damit eine wunderbare Zeitreise in mein 14-jähriges Ich. World Tour ist allerdings ein komplett neuer Teil und das könnte ein Knackpunkt werden.

Das Spielprinzip bleibt zwar dasselbe, allerdings scheint es jetzt mehr Story zu geben. Taxifahrer Axel – einer der "OG-Fahrer" aus dem erstem Teil, muss vermummte Bösewichte stellen, die ihm seine Taxen geklaut haben. Warum er trotzdem noch in welchen rumfährt, erschließt sich mir noch nicht, ist bei dieser Art von Spiel letztendlich aber auch vollkommen egal.

Das Gameplay orientierte sich hingegen ganz klar am Original und wird laut der offiziellen Pressemitteilung mit diversen Customization-Optionen etwas aufgebrezelt. Außerdem gibt es neue Städte und Missionstypen – mehr brauche ich eigentlich nicht, um glücklich zu sein.

Eine größeren technischen Sprung hätte ich mir allerdings schon gewünscht, die Grafik im Trailer sieht jedenfalls ziemlich schlicht aus. An meinen Gefühlen für die Marke rüttelt das aber nicht, genauso wie die Meldung, dass für die Entwicklung generative KI benutzt wird.

Ich habe mir den Titel dennoch ziemlich weit oben auf meine Most Wanted 2027-Liste gepackt und hoffe im nächsten Jahr auf weitere Nostalgieschübe.

Wie sieht es bei euch aus: Hat die World Tour-Ankündigung etwas in euch ausgelöst oder hat sie euch komplett kalt gelassen?