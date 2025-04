Dieses Mario-Brettspiel spielt sich wie Mario Party und ist auf Amazon gerade genial günstig!

Die Version vom Spiel des Lebens erinnert sehr stark an Mario Party.

Mario Party ist einer der Erfolgsschlager auf der Nintendo Switch und auch auf der Switch 2 wird es eine geupgradete Version des Partyspiels geben. Ihr könnt Mario Party aber auch ganz analog erleben, und zwar mit der Super Mario Version vom Spiel des Lebens. Die erinnert sehr stark an das digitale Vorbild und ist auf Amazon gerade auch noch richtig günstig.

Was ist das Ziel beim Spiel des Lebens?

Das ist sehr simpel erklärt: Das Ziel des Brettspiel-Klassikers ist, mit möglichst viel Geld in den Ruhestand zu gehen. Wer am Ende das meiste Geld übrig hat, gewinnt. Auf dem Weg in den Ruhestand stehen euch verschiedene Möglichkeiten. Wollt ihr lieber studieren oder direkt in den Job starten? Eine Familie gründen oder lieber Single bleiben und ein Haus kaufen? Nichts ist unmöglich.

Brettspiel-Spaß für die ganze Familie: Bei diesem Spiele-Klassiker kommen alle auf ihre Kosten.

Was sind die Unterschiede bei der Mario-Edition des Brettspiels?

Das Spielprinzip klingt erstmal nicht danach, als hätte es wesentlich viel mit Mario Party zu tun, aber mit ein paar gut durchdachten Änderungen hat sich das schnell aufgeklärt. Das Spielziel besteht nun nicht mehr darin, in Rente zu gehen und dabei möglichst viel Geld anzuhäufen, sondern ihr müsst den Endboss Bowser besiegen.

Dazu braucht ihr Sterne, die ihr mit Münzen kaufen könnt, die ihr auf dem Spielfeld einsammelt. Euch stehen verschiedene Pfade offen, auf denen ihr das Pilzkönigreich erkunden könnt. Ihr könnt außerdem Items und Begleiter erhalten, die euch starke Boni bringen. Zudem werden durch Ereigniskarten verschiedene Minispiele ausgelöst, mit denen ihr euch mehr Münzen verdienen könnt.

Sammelt wie in Mario Party auf dem Spielbrett Münzen und Sterne ein.

Um zum Schluss Bowser zu besiegen, müsst ihr auf dem Glücksrad eine 12 oder mehr drehen. Jeder Stern, den ihr habt, zählt als ein +1 zum Ergebnis dazu. Besiegt ihr Bowser, gewinnt ihr das Spiel. Wenn ihr unter einer 12 bleibt, dann klaut Bowser all eure Münzen und kickt euch zurück zum Anfang des Spiels

Das Spiel wird ab acht Jahren empfohlen, dauert ca. 30 Minuten und ist für 2–4 Personen spielbar. Als spielbare Figuren stehen Mario, Luigi, Yoshi und Prinzessin Peach bereit.