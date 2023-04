Holt euch Mario von der Leinwand nachhause: Amazon hat jetzt Nintendo Switch Spiele wie Mario + Rabbids günstig im Angebot

It's me Mario! Mit diesem reduzierten Mario Spiel für eure Nintendo Switch ist Mario zum Greifen nah.

Endlich kann man den Super Mario Bros. Film im Kino sehen! Ich hab ihn gestern Abend angeschaut und es war schon sehr cool, zu sehen, wie das Abenteuer rund um Mario und Luigi auf die große Leinwand gebracht wird.

Das Nintendo Switch Spiel Mario + Rabbids Sparks of Hope gibt es mit satten 55% Rabatt für nur 26,99€ statt der ursprünglichen 59,99€. Ihr könnt euch aber auch die Gold Edition für 44,99€ gönnen. Diese hätte euch ursprünglich 89,99€ gekostet.

Der Super Mario Bros. Film ist aktuell überall!

Hier sieht ihr eine Übersicht der Super Mario Bros. Kollektion bei Lush.

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe derzeit das Gefühl, überall von den beiden Klempner Brüdern Mario und Luigi umgeben zu sein. Egal ob es um die reduzierten Mario Spiele bei Amazon geht, den unzähligen Filmkritiken, sämtliche Fanartikel oder die Lush Badebomben: Es gibt keine bessere Zeit, Mario Fan zu sein, als jetzt.

Um ehrlich zu sein, beschwere ich mich darüber auch absolut nicht! Ich liebe es, dass das Mario Franchise aktuell so einen frischen Wind erhält. Vor allem die Super Mario Kollaboration mit der Kosmetikfirma Lush hat es mir angetan. Von Duschgel, Seife, Body Spray, Duschjelly bis hin zu einer gigantischen Badebombe ist bei der Kollektion alles dabei.

Der Question Block wird sogar direkt zu Beginn des Super Mario Bros. Films gezeigt und daher hat die Badebombe einen direkten Bezug zu dem Film. Ich konnte sie bereits auch für meine eigene Badewanne ergattern und freue mich jetzt schon sehr darauf, welche Überraschung mich am Ende erwarten wird.

Super Mario Bros. Film vorbestellen

Falls ihr aber keinen Bock auf Kino habt oder den Super Mario Bros. Film so oder so in eurer heimischen Bibliothek haben möchtet, dann könnt ihr ihn euch bereits jetzt vorbestellen. Release ist zwar erst der 31. Dezember 2023, es gibt ihn aber schon jetzt in drei verschiedenen Varianten bei Amazon:

Hier könnt ihr noch mehr zum Super Mario Bros. Film erfahren:

