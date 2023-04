Im Super Mario Bros.-Film haben wir 37 Anspielungen und Easter Eggs entdeckt

Im Super Mario Bros.-Film stecken viele Geheimnisse. Das sind 37, die wir erkannt haben.

Im Super Mario Bros.-Film wird nicht nur das Mario-Franchise, sondern auch Nintendo an sich abgefeiert. Dafür erwarten euch viele Anspielungen, Referenzen und auch Easter Eggs. Wir fassen für euch zusammen, was wir beim Schauen des Films erkannt haben.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel enthält zwar keine Details zur Story an sich, aber manche der Anspielungen, Referenzen und Easter Eggs könnten trotzdem kleine "Aha"-Momente vorwegnehmen.

Diese Geheimnisse stecken im Mario Bros.-Film

Über die Laufzeit von 92 Minuten werdet ihr bombardiert mit Anspielungen auf die Mario-Spiele, aber auch die Historie von Nintendo wird immer wieder referenziert. Falls ihr gerade aus dem Kino kommt, den Film ein zweites Mal schauen wollt oder vorab die Anspielungen wissen wollt, dann fassen wir diese im Folgenden für euch zusammen:

Pauline ist die Bürgermeisterin von Brooklyn/New York, in Mario Odyssey ist sie die Bürgermeisterin von New Donk City.

ist sie die Bürgermeisterin von New Donk City. Giuseppe (alter Mann an der Arcade-Maschine) und Marios Vater werden gesprochen von Charles Martinet, der Originalstimme von Mario (nur in der englischen Synchronisation)

Wir sehen Mario und Luigi an einer Stelle ohne ihre berühmten Handschuhe. Das ist schon mehrfach in Spielen passiert, aber in der Regel sehen wir sie immer mit Handschuhen. Der einzige Auftritt in einem Jump 'n' Run ohne weiße Handschuhe ist das Badehosen-Outfit in Mario Odyssey.

"Jump Man Arcade-Maschine" ist eine Anspielung an Donkey Kong , wo Mario noch Jump Man hieß.

, wo Mario noch Jump Man hieß. Spike ist der ehemalige Boss von Mario und Luigi und der Vorarbeiter in dem Videospiel Wrecking Crew , wo Mario Gebäude und Gegner zerstören muss. Im Film ist er der Boss der "Wrecking Crew".

, wo Mario Gebäude und Gegner zerstören muss. Im Film ist er der Boss der "Wrecking Crew". Werbebanner in Brooklyn zeigen die Spielkarten, die Nintendo in den 50ern produziert hat.

Mario und Luigi befinden sich zu Beginn in der Punch Out-Pizzeria, wo auch Bilder von Doc Louis, dem Trainer von Little Mac, an der Wand hängen.

Ein französisches Restaurant spezialisiert auf Enten hat als Logo die Duck Hunt-Ente.

In dem Apartment der reichen Auftraggeber ist eine Pikmin-Skulptur aus Eis.

Auf einem Werbeposter in Brooklyn ist Disk-kun zu sehen. Das war das Maskottchen für das Famicom Disc System, das nur in Japan veröffentlicht wurde.

Mario spielt in einer Szene auf einem originalen NES das Spiel Kid Icarus .

. In Marios Zimmer hängen Poster von F-Zero , dem NES Baseball sowie dem Bären aus Ice Climbers. Letzterer ist noch einmal auf einem Werbeplakat in der Stadt zu sehen.

, dem NES Baseball sowie dem Bären aus Ice Climbers. Letzterer ist noch einmal auf einem Werbeplakat in der Stadt zu sehen. Auf dem Fernseher von Mario steht ein Arwing-Modell aus Starfox.

Im Pilzkönigreich leiten die Toads einen Antiquitäten-Laden. Dieser führt Items wie den Hammer aus dem klassischen Donkey Kong oder Skelettschlüssel aus Mario Party .

. Zum Fortbewegen im Pilzkönigreich werden nicht nur normale Röhren sondern auch die durchsichtigen Röhren aus Super Mario 3D World verwendet.

verwendet. Die Wächter des Palastes von Peach machen einen Witz darüber, dass "Die Prinzessin in einem anderen Schloss ist". Der berühmte Spruch stammt aus dem ersten Super Mario Bros . und wurde Spieler*innen immer wieder an den Kopf geworfen, wenn sie eine Welt abgeschlossen haben.

. und wurde Spieler*innen immer wieder an den Kopf geworfen, wenn sie eine Welt abgeschlossen haben. Im Schloss von Peach beraten sich Toads, wie sie mit Bowser umgehen sollen. Dabei steht ein blauer Toad mit Brille im Vordergrund. Einen ähnlichen Toad ebenfalls mit Brille gibt es auch in Super Mario 3D Land .

. Immer wieder werden musikalische Noten eingespielt, die auf Tracks aus den Spielen basieren. Zwei davon dürften Fans aber besonders freuen: Wenn Mario und Peach auf dem Feuerblumenfeld sitzen, wird das Theme aus Mario Galaxy eingespielt. Wenn Luigi das Dunkelland erforscht und mit der Taschenlampe herumläuft, werden ganz kurz einmal die Noten aus dem Theme von Luigi's Mansion eingespielt.

Mario, Peach und Toad kommen an einer Yoshi-Stampede vorbei. Das ist eine ähnliche Horde zu der, die wir im Opening von Super Smash Bros. Melee sehen.

sehen. In der gleichen Szene halten sie einen Apfel hoch und einer der Yoshis im Hintergrund guckt hungrig der liebsten Frucht hinterher.

In einer Montage laufen Mario, Peach und Toad durch eine Wüste, die genauso aussieht, wie in Mario Odyssey.

In der gleichen Montage sehen wir eine Brücke über die Cheep-Cheeps aus dem Wasser herausspringen – ein klassischer Levelabschnitt aus Mario-Spielen.

Über den gesamten Film werden die folgenden Power-Ups verwendet: Super Pilz Mini-Pilz Super Stern Blatt für Tanooki-Verwandlung Superglocke für Katzen-Verwandlung Feuerblume Eisblume



Der Katzenanzug ist nur eins der vielen Power-Ups, das Mario im Laufe des Films verwendet.

Im Kong-Königreich werden Mario, Peach und Toad von einem Affen ohne Namen abgeholt. Dabei könnte es sich um Funky Kong mitsamt seiner Sonnenbrille handeln, jedoch wird der Name nie genannt.

Beim ersten Auftritt von Donkey Kong läuft ein Teil des berühmten DK Raps im Hintergrund.

Auf den Rängen beim Kampf Mario gegen Donkey Kong sind Diddy Kong, Dixie Kong und Chunky Kong zu sehen.

Bei der Kart-Auswahl können Mario, Peach und Toad genauso wie im Spiel Mario Kart ihr Kart, die Reifen und die Gleiter auswählen. Dabei sehen wir sehr viele Gegenstände, die Fans des Rennspiels kennen. Zudem können die Karts auch die Gravitation aus Mario Kart 8 verwenden.

ihr Kart, die Reifen und die Gleiter auswählen. Dabei sehen wir sehr viele Gegenstände, die Fans des Rennspiels kennen. Zudem können die Karts auch die Gravitation aus Mario Kart 8 verwenden. Die Kart-Szene nutzt viele Items wie Bananenschalen und Panzer. Der Höhepunkt ist aber der verhasste Blaue Panzer, der ebenfalls eingesetzt wird.

Die Kart-Szene findet auf der Rainbow Road statt.

Der Heißluftballon, den die Shy Guys nutzen, hat ein wenig die Form von Kirby, jedoch ist die Anspielung nicht ganz eindeutig.

Der Riesenkugelwilli wird auf Peachs Schloss abgefeuert und soll dort das Königreich zerstören. Genauso wird auch auf der Super Smash Bros. Stage "Prinzessin Peachs Schloss" in regelmäßigen Abständen ein Riesenkugelwilli abgefeuert, der explodiert und Schaden macht.

Bowsers und Bowser Jrs. Clownskutsche wird genutzt, um die Kongs ins Gefängnis zu bringen.

Bowser und Peach sind in ihren Hochzeits-Outfits aus Super Mario Odyssey zu sehen.

Es gibt extrem viele Gegner und Figuren aus der Reihe. Jedoch sind nur zwei weitere Bossgegner im Film zu sehen: König Bob-Omb und König Buu.

Mario und Luigi sind als Teil ihrer Werbung im Film mit dem Feder-Cape aus Super Mario World als fliegende Superhelden zu sehen.

als fliegende Superhelden zu sehen. Das Piano, auf dem Bowser spielt, ist von Ludwig van Koopa, einem der Koopalinge.

Weitere Easter Eggs könnten sich im Film verstecken: Die obenstehende Liste ist entstanden, nachdem wir den Film einmal gesehen haben. Es kann also durchaus sein, dass wir noch etwas verpasst haben. Wenn dem so sein sollte, dann schreibt uns doch einfach in die Kommentare welche Anspielungen und Easter Eggs wir verpasst haben, was ihr noch entdeckt habt oder was euch am meisten am Film gefallen hat.