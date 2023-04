Das witzige Monopoly zum Super Mario Bros. Film zerstört Freundschaften - Mario Kart Deluxe 8 kann da einpacken!

Ja, wirklich! Es wird ein Super Mario Bros. Monopoly geben. Jetzt könnt ihr es bei Amazon vorbestellen.

Anfang April 2023 kam der Super Mario Bros. Film endlich in die deutschen Kinos. Ich hab den Film schon selbst gesehen und fand ihn wirklich super. Als ehemalige Nintendo DS Spielerin hatte ich beim Anschauen vor allem eins: pure Nostalgie.

Das ist es wohl, worauf mehrere Hersteller nun setzen. In letzter Zeit gibt es wirklich alles, was das Mario Herz begehrt. Jetzt sogar ein Super Mario Bros. Monopoly! Damit könnt ihr nicht nur in Mario Kart Freundschaften zerstören, sondern auch an einem Gesellschaftsspieleabend.

Am 01. Juni 2023 erscheint das Monopoly, ihr könnt es euch schon jetzt für 37,99€ bei Amazon vorbestellen!

Super Mario Bros. Monopoly: Inhalte

Beim Super Mario Bros. Monopoly erwarten euch einige individuelle Spiele- Karten und Figuren.

Wie Mario im Kinofilm begebt ihr euch Pilz-Königreich und versucht dieses vor dem bösen Bowser zu retten. Ihr könnt hierbei in sechs verschiedene Spielfiguren schlüpfen:

Toads Bratpfanne

Peachs Krone

Marios Mütze

Luigis Lampe

Fass

Superpilz

Bowsers Spielfigur wird bei eurem Monopoly Abenteuer unabhängig auf dem Spielefeld bewegt. Hier müsst ihr dringend aufpassen, denn Bowser kann Grundstücke vertauschen, Münzen stibizen und Spieler sogar in das Gefängnis schicken.

Vor den Warp-Röhren müsst ihr besonders aufpassen: Wenn ein Spieler auf einem Warp-Röhren-Feld landet, darf er zu einem beliebigen Feld zwischen diesem und der nächsten Warp-Röhre ziehen.

Greift also jetzt zu und gönnt euch eine Mario inspirierte Monopoly Partie mit euren Freunden! Wir garantieren euch aber nicht, dass es danach noch eure Freunde sind.

Alternativ könnt ihr euch auch mal folgende Super Mario Spiele anschauen: