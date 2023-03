Super Mario zündet die Badebombe und ich lasse mir gerade schon Wasser ein

Mario Badebomben, Duschbad und mehr? Warum eigentlich nicht!

Vor gerade mal knapp einem Monat haben die Super Mario-Pizzen auf Social Media Wellen geschlagen. Jetzt steht schon die nächste abgefahrene Collaboration ins Haus, bevor der Super Mario Bros.-Film nächsten Monat erscheint. Diesmal ist nicht etwa Fast Food dran, sondern viel mehr Beauty-Produkte. Genauer gesagt gibt es ab heute eine Collaboration mit dem Kosmetik-Hersteller Lush.

Ihr wollt wissen, wie Mario und Luigi-Duschbad riecht? Jetzt könnt ihr es rausfinden

Zugegeben, Mario-Kosmetikartikel wären jetzt nicht unbedingt die erste Collaboration gewesen, die uns in den Kopf gekommen wäre. Aber eigentlich sieht das ganze durchaus witzig aus – besonders die Badebombe hat es uns angetan. Die kommt in Form des gelben Fragezeichen-Blocks und enthält passend zur Lore einen versteckten, zusätzlichen Inhalt, in diesem Fall eine von sechs unterschiedlichen "Power-Up" Seifen.

Wer schon immer mal wie der Klempner im roten Overall duften wollte, kann außerdem etwa Mario-Duschgel mit Cola-Geruch oder Luigi-Duschgel mit Apfel- und Rosengeruch ausprobieren.

Diese Produkte hat Kosmetik-Hersteller Lush noch angekündigt:

Question Block Badebombe und Seife: 18,00 Euro

18,00 Euro Mario-Duschgel (Cola-Geruch): ab 100g für 10,00 Euro

(Cola-Geruch): ab 100g für 10,00 Euro Luigi-Duschgel (Apfel/Rose-Geruch): ab 100g für 10,00 Euro

(Apfel/Rose-Geruch): ab 100g für 10,00 Euro Gold Coin-Seife (Honig-Geruch): 7,00 Euro

(Honig-Geruch): 7,00 Euro Prinzessin Peach Duschjelly (Pfirsich/Ananas-Geruch): ab 100g für 8,50 Euro

(Pfirsich/Ananas-Geruch): ab 100g für 8,50 Euro Bowser Duschjelly ("Fireside"-Geruch): ab 100g für 8,50 Euro

("Fireside"-Geruch): ab 100g für 8,50 Euro Princess Peach Body Spray (Pfirsich/Ananas-Geruch): 40,00 Euro

So sieht die Super Mario x Lush-Kollektion aus.

Mehr Super Mario gefällig? Dieser Trailer zeigt die Realverfilmung unserer Träume:

Pedro Pascal als Mario: Genialer Fake-Trailer zeigt Mario Kart-Film, den wir alle haben wollen von David Molke

Hier bekommt ihr die Mario x Lush-Kollektion

Wenn ihr euch schon immer, ahem, mit dem Geruch von Mario und Co. einreiben wolltet, könnt ihr das ab jetzt tun. Die Mario-Kollektion ist ab jetzt auf der Lush-Webseite, in der App und in Lush-Geschäften erhältlich.

Bis wann ihr euch die Beauty-Artikel sichern könnt, ist leider noch nicht bekannt. Wie bei anderen Mario-Collaborationen üblich könnt ihr sie euch aber vermutlich nur für einen bestimmten Zeitraum sichern, bevor sie endgültig weg sind.

Wie ist es bei euch, werdet ihr eines der Produkte der Mario-Kollektion einmal selbst ausprobieren?