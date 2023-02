The Last of Us-Star Pedro Pascal als Mario: Genialer Fake-Trailer zeigt Mario Kart-Film, den wir alle haben wollen

HBO begeistert aktuell viele Fans mit der The Last of Us-Verfilmung. Das regt natürlich zum Nachdenken an und wenn es eine Spielereihe gibt, die eine Verfilmung als dystopische Drama-Serie verdient hat, dann ist das Mario Kart. Glaubt ihr nicht? Dann seht euch diesen Trailer an. Danach wollt ihr die Mario Kart-Serie im Postapokalypse-Style mit Sicherheit genauso sehr wie wir.

Super Mario Kart als HBO-Serie mit Pedro Pascal? SNL-Trailer weckt Wünsche, die wir nicht kannten

Zugegeben, die Idee klingt auf den ersten Blick nicht besonders sinnvoll. Immerhin steckt in den Mario Kart-Spielen eigentlich überhaupt keine Story. Aber das heißt nicht, dass daraus keine richtig coole, düstere HBO-Serie werden könnte.

Mit Pedro Pascal?! Das Überragende an diesem leider natürlich nicht echten SNL-Trailer ist, dass sogar der The Last of Us-Star Pedro Pascal darin mitspielt. Neben der dicken Prise Humor und den vielen Anspielungen, versteht sich.

Wir begegnen nicht nur dem vom Leben gezeichneten Super Mario, sondern selbstverständlich auch anderen Figuren wie zum Beispiel Prinzessin Peach (die gewissermaßen als Ellie herhalten muss), Luigi, Yoshi (bisexuell!) und Toad (auch bisexuell!).

Wie witzig das Ganze anzuschauen ist, könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das anvisierte Ziel stellt die allseits beliebte Rainbow Road dar. Auf dem Weg dorthin besuchen Mario und Peach unter anderem Luigi's Mansion, während sie durch ein zerstörtes Pilz-Königreich brettern. Selbst der Turm vom Schloss steht nicht mehr.

Besonders amüsant wirkt auch der Umgang mit den roten Panzern oder der Hinweis auf die Pilz-Powerups (die dafür sorgen, dass sich Pedro Pascal aka Mario groß fühlen kann). Die Krone setzen dem Sketch die Fake-Zitate auf: HBO habe sich das falsche Spiel für ihre nächste Drama-Serie ausgesucht.

So sieht übrigens der neueste Teaser zu The Last of Us Folge 5 aus:

0:32 The Last of Us - Im Teaser zu Folge 5 wird es spannend

Mehr zur echten HBO-Serie findet ihr hier:

Wo kann ich die Serie in Deutschland schauen? Die HBO-Serie zu Naughty Dogs Spiele-Blockbuster The Last of Us wird in Deutschland nur über Sky ausgestrahlt und kann exklusiv bei den Sky-Streamingdiensten WOW und Sky Q angesehen werden.

Die Folgen erscheinen wöchentlich. Den kompletten The Last of Us-Zeitplan aller Folgen auf Sky/WOW findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht zur HBO-Serie und deren Ausstrahlung.

Wie sehr habt ihr lachen müssen und was ist euer liebstes Detail aus dem Trailer?