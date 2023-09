Super Mario: Der nächste 3D-Teil kommt angeblich mit einer Open World und wird ein Switch 2-Starttitel

Wann taucht das nächste 3D-Mario auf? Die Gerüchte verdichten sich, dass es 2024 soweit sein könnte.

Der Release des letzten großen 3D-Mario-Spiels jährt sich in diesem Jahr zum sechsten Mal. Super Mario Odyssey erschien 2017 und war ein echter Kracher für die Nintendo Switch, für viele ist es gar das beste 3D-Mario überhaupt. Kein Wunder also, dass insbesondere die Nintendo-Fans mit Spannung das nächste große dreidimensionale Mario-Abenteuer herbeisehnen.

Nintendo hält sich noch bedeckt, Hinweise oder gar eine offizielle Ankündigung gab es noch nicht. Vermeintliche Infos sind jetzt dennoch aufgetaucht – von einem Insider.

"Absolut atemberaubend": Zippo teast Grafik-Hit an

Der nennt sich "Zippo" und hatte schon in der Vergangenheit vor einigen Releases von Nintendo-Spielen korrekte Infos darüber. Nun also teilt er die vermeintlich ersten Infos zum nächsten großen Mario-Titel. Und die klingen durchaus vielversprechend.

Mario goes Open World: Laut Zippo wird der noch unangekündigte das erste Open World-Mario-Spiel überhaupt, auch basierend auf den Erfolgen, die die letzten Zelda- und Pokémon-Spiele mit dieser Ausrichtung gefeiert haben

Laut Zippo wird der noch unangekündigte das erste Open World-Mario-Spiel überhaupt, auch basierend auf den Erfolgen, die die letzten Zelda- und Pokémon-Spiele mit dieser Ausrichtung gefeiert haben Kein Nachfolger: Das neue Mario wird kein "Odyssey 2", sondern geht in eine komplett neue Richtung – nähere Details nennt Zippo nicht.

Das neue Mario wird kein "Odyssey 2", sondern geht in eine komplett neue Richtung – nähere Details nennt Zippo nicht. Wow-Grafik: Nintendo strebt mit dem Titel offenbar das bestaussehendste Mario-Spiel überhaupt an. Konkret schreibt Zippo dazu:

"Mir wurde gesagt, dass das Spiel 'absolut atemberaubend' aussieht. Wenn du dachtest, dass Mario Vs. Donkey Kong gut aussieht, dann hast du noch gar nichts gesehen. EPD Tokyo ist dabei, die Leute wieder einmal umzuhauen."

Und die wohl wichtigste Info: Das nächste 3D-Mario wird ein Starttitel für die nächste Nintendo-Konsole. Die wird laut Gerüchten im Jahr 2024 erscheinen. Dementsprechend wichtig wird der Titel für Nintendo, schließlich würde es sich um den ersten Mario-Starttitel seit Super Mario 64 im Jahr 1996 handeln.

Ein neues Mario kommt schon im nächsten Monat

Ganz wichtig: Hierbei handelt es sich um unbestätigte Gerüchte – sehr gut klingende Gerüchte zwar, aber eben nur Gerüchte. Dementsprechend vorsichtig solltet ihr diese Infos auch behandeln. Es sieht aber mittlerweile sehr danach aus, als würde im nächsten Jahr einiges bei Nintendo passieren.

Bis dahin ist es allerdings noch ein wenig hin, Mario-Flaute ist in der nächsten Zeit aber nicht. Im Gegenteil, am 20. Oktober erscheint der nächste und mit Spannung erwartete 2D-Plattformer Super Mario Bros. Wonder.

Was sagt ihr zu den Gerüchten: Hättet ihr Bock auf ein Open World-3D-Mario?