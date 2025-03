Ihr könnt jetzt Super Mario-Pringles im Supermarkt kaufen - und eine Sorte hat einen Mystery-Geschmack, der für großes Rätselraten sorgt

So sehen die Super Mario Pringles mit Mystery Flavour aus: Das Fragezeichen ist natürlich kein Zufall.

Wer beim Zocken gerne Chips knuspert, kann das jetzt stilsicher mit Super Mario-Pringles tun. Die gibt es aber nicht nur in den altbekannten Varianten, sondern auch mit einem nicht näher definierten Mystery-Geschmack. Wer erraten kann, was die Marketing-Menschen dabei im Sinn hatten, kann sogar etwas gewinnen und viele Leute haben da schon die unterschiedlichsten Ideen.

Super Mario-Chips als gelungener Marketing-Coup: Wonach schmecken die Mystery-Pringles?

Darum geht's: Pringles und Nintendo machen gemeinsame Sache. Seit einigen Wochen gibt es die Chips aus gepresstem Kartoffelbrei jetzt auch im Super Mario-Design. So weit, so unspektakulär. Spannend wird das Ganze allerdings durch den sogenannten Mystery-Flavour.

Großes Rätselraten, wonach das schmecken soll: Viele Menschen, die die Chips mit der Fragezeichen-Box schon probiert haben, sind sich nicht so richtig sicher, welcher Geschmack hier angepeilt werden soll. Die Vorschläge umfassen die unterschiedlichsten Ideen, wie zum Beispiel:

Spaghetti Bolognese

Peperoni-Pizza (immerhin das Lieblings-Gericht von Luigi und Mario)

Chili und Limette

Tabasco

Arrabiata-Sauce

Das steckt drin: Einig sind sich eigentlich alle darüber, dass die Chips ziemlich säuerlich, leicht süß und vor allem auch ein wenig scharf schmecken. Das passt zu den Inhaltsangaben, die Zwiebel-, Chili- und Jalapeño-Pulver sowie Buttermilch, Knoblauch- und Tomatenpulver sowie Apfel- und Zitronensäure umfassen.

Manche Fans auf Reddit werden kreativer und sind beispielsweise überzeugt, dass die Chips nach bekannten Elementen aus den Super Mario-Spielen schmecken sollen, wie zum Beispiel nach den Feuerblumen.

Wieder andere glauben, dass jede einzelne Packung Mystery-Flavour immer unterschiedlich schmeckt, was natürlich ganz hervorragend zu dem Fragezeichen-Aufdruck passen würde. Dann ließe sich das Ganze aber nicht gut erraten.

Es gibt etwas zu gewinnen: Falls ihr euch dem großen Rätselraten auf Reddit und Co anschließen wollt, könnte euch das womöglich sogar eine Reise nach New York City bescheren. Das gibt es laut Pringles zumindest zu gewinnen, wenn ihr den Mystery-Geschmack bis zum 5. Mai richtig erraten habt.

Damit reiht sich Pringles in die lange Liste an amüsanten Mario-Kooperationen ein. Zuletzt gab es beispielsweise schon Tiefkühl-Pizza aus dem Hause Nintendo in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen mit Mario, Peach, Wario und Waluigi auf der Verpackung.

Wir haben die Chips leider noch gar nicht probiert und deshalb keine Ahnung, wonach sie schmecken könnten. Aber vielleicht habt ihr ja eine Idee: Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!

Falls ihr die Mystery-Mario-Pringles schon probiert habt: Wonach schmecken sie eurer Meinung nach? Falls nicht: Was würdet ihr für einen Mario-Geschmack komponieren?