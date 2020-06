Super Nintendo World: Neues Video zeigt lebensgroßen Yoshi

Mario mal in "echt" zu erleben, das ist sicher der Traum vieler Fans. In den Universal Studios Japan entsteht derzeit ein neues Freizeitpark-Vergnügen: Super Nintendo World. Die Arbeiten scheinen schon weit fortgeschritten zu sein. Kein Wunder, der Themenpark sollte ja eigentlich in diesem Sommer eröffnen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Eröffnung von Super Nintendo World aber verschoben. Wann die Gäste nun Mario und Co. erleben dürfen, steht aktuell noch nicht fest. Dafür aber bekommen wir einen neuen Einblick in den Park.

3 0 Mehr zum Thema Super Nintendo World: Neue Fotos zeigen mehr vom Freizeitpark

Yoshi im Freizeitpark

Ein Mario-Level in echt: Twitter-Nutzer @ywki_woo hat ein kleines Video hochgeladen, welches uns einen Abschnitt des Freizeitparks aus der Ferne zeigt. Zu sehen ist ein typischer Mario-Berg mit Wolken, Münzen, Blöcken und einer Zielfahne. Um den Baum davor sehen wir Yoshi herumtanzen. Anscheinend ist er lebensgroß und bewegt sich im Kreis um den Baum herum. In der Nähe zu erkennen sind zudem Thwomp, Goomba und ein Koopa Troopa.

Die Kamera schwenkt dann etwas zur Seite und zeigt einen Turm mit einer Fahne darauf. Auf der anderen Seite sehen wir sandige Hügel und Rohre. Alles wirkt tatsächlich wie ein Level aus einem Super-Mario-Spiel.

Super Nintendo Land verspricht eine interaktive Erfahrung zu werden. So erhaltet ihr beim Eintritt ein Armband, welches über eine App mit eurem Handy verbunden ist. Wie genau diese Erfahrung dann aussieht, ist noch unklar. Besucher des Parks dürften aber sicher eine interessante und spaßige Zeit haben. Nun muss Super Nintendo World nur noch eröffnen…

Wie gefällt euch Super Nintendo World bisher? Plant ihr, den Freizeitpark irgendwann mal zu besuchen?