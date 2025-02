Magic war euch bisher zu teuer? In diesem Mega-Sale bekommt ihr komplette Boxen mit 30 Boostern für die Hälfte!

Magic: The Gathering ist einfach ein grandioses Kartenspiel. Aber wie die meisten Hobbys muss man ein paar Euro investieren, bevor man so richtig durchstarten kann. Damit das ein bisschen einfacher wird gibt es bei Games Island jetzt Booster für alle Formate, Decks und Zubehör mit richtig großen Rabatten! Ihr solltet euch aber beeilen, einige der Sonderangebote sind bereits vergriffen – kein Wunder bei diesen Preisen:

Patrick ist seit mittlerweile 13 Jahren wieder aktiver Magic-Spieler und hat seitdem schon tausende Booster geöffnet. Am liebsten baut er seine Commander Decks aus den Karten, die bereits in seiner Sammlung sind – man merkt, dass er am liebsten Limited-Formate spielt.

Apropos Formate: Wenn ihr noch nicht so lange, oder noch gar nicht dabei seid und euch Begriffe wie "Limited", "Standard" oder "Sealed" nur wenig sagen, habe ich eine praktische Übersicht für euch erstellt:

Ein Deck in Magic: The Gathering kostet zwischen 30 und 10.000 Euro - wir erklären dir, welche Formate es gibt und wie du das richtige für dich findest

Ich muss zugeben, als die Fusion aus Der Herr der Ringe und Magic bekanntgegeben wurde, war ich ziemlich aus dem Häuschen. Bis heute sind Peter Jacksons Verfilmungen von Tolkiens Meisterwerk meine absoluten Lieblingsfilme. Und dann erscheinen auch noch Magic-Karten dazu!

Der einzigartige "one of one One Ring" wurde in Kanada geöffnet und ging für 2,6 Millionen USD an den Rapper Post Malone.