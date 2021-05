Sony hat gestern den großen Days of Play Sale im PlayStation Store gestartet. Da kann Microsoft natürlich nicht untätig bleiben und kontert mit einer eigenen Rabattaktion, die im Deutschen den etwas ungelenken Namen »Supersparerangebote« trägt. Bis nächsten Dienstag gibt es Hunderte Spiele für Xbox One und Xbox Series im Angebot. Brandaktuelle Titel findet ihr darunter leider kaum, dafür aber so einige ältere Hits, die nachzuholen sich zum Sale-Preis durchaus lohnt. Hier eine Auswahl:

Die Übersicht über alle reduzierten Xbox-One- und Xbox-Series-Spiele im Microsoft Store findet ihr hier:

Microsoft Store: Zu den Angeboten für Xbox One & Xbox Series

3 Monate Xbox Game Pass für 1 Euro

Einige der Spiele, die es im Sale günstiger gibt, sind auch Teil des Xbox Game Pass. Gerade könnt ihr drei Monate Xbox Game Pass Ultimate für nur einen Euro bekommen, sofern ihr bislang noch kein Abo hattet oder schon vor längerer Zeit (nach unserer Erfahrung mindestens ein halbes Jahr) ausgestiegen seid. Normalerweise kostet ein Monat Xbox Game Pass Ultimate 12,99 Euro.

Xbox Game Pass Ultimate: 3 Monate für 1 Euro

Der Xbox Game Pass Ultimate enthält neben dem Game Pass für Konsole und dem Game Pass für PC auch Xbox Live Gold, das für den Online-Multiplayer der meisten Spiele benötigt wird. Seit Ende letzten Jahres ist auch noch EA Play mit Spielen wie Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 21 oder dem oben erwähnten Need for Speed Heat dabei.