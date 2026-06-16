Nintendo bringt ein längst überfälliges Switch-Update und beerdigt damit endlich mein größtes Nerv-Feature

Der eShop auf der Switch 1 ist zum Haareraufen. Oder sagen wir ihr eher: Er war es. Denn Nintendo hat ihn nach neun Jahren endlich umgekrempelt.

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Chris Werian
16.06.2026 | 19:25 Uhr

Nintendo hat dem Switch 1-eShop eine mächtige Frischzellenkur verpasst. Nintendo hat dem Switch 1-eShop eine mächtige Frischzellenkur verpasst.

Die Nintendo Switch ist lahm. Quälend lahm. Und das wurde jahrelang insbesondere beim Spielekauf im eShop deutlich. Bis er gestartet ist, wurden auf anderen Konsolen schon ganze Abos abgeschlossen. Und dann war da auch noch die Suche, in der es dank zig Nachladezeiten und Rucklern kaum vorangig.

Kurzum: Für mich war der eShop eine absolute Qual. Mit einem neuen Update schickt Nintendo ihn endlich in Rente, zumindest halbwegs. Denn der Ersatz steht direkt parat und ist um einiges besser.

Chris Werian
Chris Werian

Chris ist eigentlich großer Handheld-Fan, die Switch 1 hat ihn aber regelmäßig zur Weißglut getrieben. Nicht einmal wegen ihrer Spiele, denn die machen auch mit grafischen Einschnitten und ein paar fps weniger viel Laune. Die träge Oberfläche bewirkte bei ihm jedoch das genaue Gegenteil, vor allem im Bezug auf den furchtbar langsamen eShop.

Update 22.5.0 bringt den Switch 2-eShop auf die Switch 1

Der eShop wirkte auf mich nie so, als wäre er ein fester Bestandteil der Switch 1-Oberfläche, da er immer erst extra geladen werden musste und sich beim Design vom Rest der Konsole abhebte. Und das Gefühl kommt nicht von ungefähr, da der eShop tatsächlich nicht fest im Betriebssystem der Switch 1 verankert war.

Stattdessen wurde jedes Mal, wenn ich ihn gestartet habe, ein in sich geschlossenes Browser-Fenster geöffnet. Beim Anklicken eines Spiels oder einer Aktionsseite wurde dann auch jedes Mal eine neue Seite geladen, weshalb der eShop auch so ungemein unflexibel und langsam war.

Mit Update 22.5.0 ist damit aber endlich Schluss. Nintendo ist jetzt offensichtlich auf eine richtige, im Switch-OS integrierte App umgestiegen, die weitaus schneller ist und dem eShop der Switch 2 sehr ähnlich sieht:

Video starten 1:20 So flott funktioniert der neue eShop auf Switch

Der eShop reagiert jetzt flott auf Eingaben, Bilder werden rucki-zucki geladen und die Suche spuckt innerhalb von Sekunden Ergebnisse aus. Zwar ist die Switch 1-Version nicht ganz so zackig wie ihr Switch 2-Äquivalent, aber dennoch: So hätte das schon immer sein müssen! Jetzt macht es endlich auch mal Spaß, direkt auf dem Handheld nach Angeboten oder versteckten Geheimtipps zu schmökern.

Eine richtig große Neuerung also, die Nintendo in den offiziellen Patch Notes weit unter Wert verkauft. Dort ist nämlich lediglich von einer Anpassung des Layouts die Rede:

  • Das Layout des Nintendo eShops wurde überarbeitet.
    • Wenn euer Design in den Systemeinstellungen auf "Schlicht Schwarz" eingestellt ist, passt sich die Farbe des Nintendo eShops nun an die Farbe dieses Designs an.

Darüber hinaus sind in Version 22.5.0 noch ein paar weitere kleine eShop-Neuerungen enthalten:

  • Passkeys und PINs können zukünftig bei eShop-Käufen und bei gespeicherten Zahlungsmethoden zur Bestätigung genutzt werden.
  • Videos im Vollbildmodus können künftig via ZL und ZR in 10-Sekunden-Schritten vor- und zurückgespult werden.
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Das ändert Update 22.5.0 an der Nintendo Switch 2

Neben der Switch 1 hat auch noch die Switch 2 eine Software-Aktualisierung erhalten. Die bringt aber nur ein paar Detailerweiterungen bei den Sprachoptionen:

  • Niederländisch und Russisch stehen jetzt bei Text-zu-Sprache zur Verfügung
    • Niederländisch und Russisch wurden auch im GameChat als Text-zu-Sprache-Optionen hinzugefügt

Die Switch 2 hat derzeit aber wohl auch keinen dringenden Nachholbedarf in Sachen Updates. Bei der Switch 1 sieht das hingegen eine ganze Nummer anders. Und da wir gerade dabei sind − wie wäre es denn mit einem Performance-Upgrade des Switch Online-Hubs auf der Switch 1, Nintendo?

Was meint ihr? Welche Baustelle seht ihr derzeit noch auf eurer Switch?

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