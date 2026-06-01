Nintendo Switch-Spiele 2027: Diese Games sind für das kommende Jahr bestätigt

Welche Switch-Spiele erscheinen 2027? Mit unserer Releaseliste werfen wir einen Blick in die Zukunft und auf die Spiele, die nächstes Jahr noch für die Nintendo Switch erscheinen werden.
Ausklingende Konsolengeneration: Die Nintendo Switch wird in den kommenden Monaten als mittlerweile knapp zehn Jahre alte Konsole mit immer weniger neuen Spielen versorgt. Aber aktuell sind noch einige Titel angekündigt, die nicht als Switch 2-Edition erscheinen. Deshalb listen wir die Spiele für beide Nintendo-Plattformen in einzelnen Artikeln auf.
Spiele mit einer eigenen Switch 2-Version fassen wir für euch in einem eigenen Artikel zusammen:
Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2027 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.
Alle Switch-Spiele, die im Januar 2027 erscheinen
- Wandering Sword - 21. Januar
Release-Liste aller Switch-Spiele, die in 2027 erscheinen sollen
- Cytus 2
- Forge of the Fae
- Great Northern
- Mega Man: Dual Override
- Melty Blood: Twi-Lumina
Das potentielle Nintendo Switch-Highlight im Jahr 2027 vorgestellt
Mega Man: Dual Override
Darum geht's: Capcom lässt den blauen Bomber wieder auf aktuelle Konsolen los – zum ersten Mal nach Mega Man 11 mit einem neuen Spiel seit fast 9 Jahren. Dementsprechend gehört Dual Override auch offiziell zum Hauptkanon und ist dementsprechend der zwölfte Teil der Jump&Run-Reihe.
Wie schon in vorherigen Ablegern kämpft Mega Man gegen den bösen Dr. Wily und seine Roboter-Armee. Dafür müsst ihr in frei auswählbaren Leveln die Gegner wegschießen und präzise über Plattformen springen.
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