Switch 2 bei Amazon bestellt? Checkt unbedingt eure E-Mails, wenn ihr die Konsole am Liefertag bekommen wollt

Derzeit machen sich gerade viele Switch 2-Konsolen auf den Weg zu ihren zukünftigen Besitzer*innen.

So langsam geht es los. In den sozialen Netzwerken werden aktuell bereits fleißig Bilder von Versandmitteilungen für die Nintendo Switch 2 geteilt. Viele können die neue Konsole also pünktlich zum Launch oder kurz danach in den Händen halten.

Solltet ihr eine Switch 2 beim Online-Riesen Amazon bestellt haben, müsst ihr eine wichtige Sache beachten, um die Konsole am Liefertag tatsächlich in Empfang nehmen zu können.

Denn wie Amazon derzeit per E-Mail mitteilt, ist für die Erhalt der Lieferung ein Einmalpasswort erforderlich. Dieses bekommt ihr am Tag der anvisierten Zustellung per Mail zugeschickt und müsst es dem entsprechenden Kurier bei der Lieferung nennen.

Per E-Mail informiert Amazon über die Einmalpasswort-Maßnahme.

Zwei Dinge sind am Liefertag besonders wichtig

Als Amazon-Kund*innen mit vorbestellter Switch 2 zwei Dinge unbedingt beachten, wenn ihr die Konsole pünktlich erhalten wollt.

Am Liefertag zu Hause sein – das sollte ohnehin klar sein Eure E-Mails checken und euch das Einmalpasswort notieren

Amazon merkt allerdings auf der entsprechenden Hilfeseite an, dass das Paket nicht persönlich entgegen genommen werden muss. Solltet ihr also verhindert bzw. nicht zuhause sein, könnt ihr das Einmalpasswort auch einer Person weitergeben, die dann die Lieferung für euch annimmt.

Falls niemand angetroffen wird, wird eine erneute Zustellung erst am nächsten Werktag versucht, denn die Fahrer dürfen Einmalpasswort-Pakete nicht unbeaufsichtigt an der Lieferadresse zurücklassen.

Diese Maßnahme ist übrigens nicht exklusiv für die Switch 2: Amazon benutzt Einmalpasswörter vor allem für teurere Artikel (über 100 Euro) schon seit September 2022 als zusätzliche Sicherheitsebene.

Die Switch 2 wurde von Nintendo im Januar 2025 offiziell angekündigt, im April erfolgte eine ausführliche Enthüllung im Rahmen einer Nintendo Direct. Die Konsole setzt auf dasselbe Grundkonzept wie die erste Switch, ist aber vor allem merkbar größer und vor allem mit deutlich besseren Hardware-Komponenten ausgestattet. Das ermöglicht Auflösungen von bis zu 4K und Framerates bis zu 120 fps.