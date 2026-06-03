Switch 2 zum Hammerpreis: MediaMarkt startet bestes Angebot seit Monaten!

Für wenige Tage könnt ihr euch die Nintendo Switch 2 bei MediaMarkt zum Top-Preis schnappen.

Ab 20 Uhr heute Abend (oder schon jetzt per App) läuft bei MediaMarkt und Saturn ein großer Sale, durch den ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf einen Großteil des Sortiments bekommt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt bzw. mySaturn anmeldet. Das führt bei ohnehin schon reduzierten oder sonst sehr preisstabilen Artikeln zu echten Schnäppchenpreisen. Zu letzteren gehört die Nintendo Switch 2, die ihr laut Vergleichsplattformen günstig wie nirgendwo sonst bekommt:

Durch den Mehrwertsteuer-Rabatt sinkt der Preis der Konsole bei MediaMarkt von 469€ auf 394,12€, so günstig haben wir die Switch 2 schon lange nicht mehr gesehen. Leider gibt es die Konsole nur einzeln günstiger im MediaMarkt-Sale, da sämtliche Bundles mit Spiel aktuell bereits ausverkauft sind.

Durch den großen MediaMarkt-Sale könnt ihr natürlich noch zahlreiche weitere Technik-Schnäppchen abstauben, von der PS5 Pro bis zum OLED 4K-Fernseher. Der Sale läuft noch bis Montag, die besten Angebote könnten allerdings schon früher vergriffen sein. Mehr erfahrt ihr hier:

Switch 2 im Angebot: Wie gut ist der MediaMarkt-Deal?

Den aktuellen MediaMarkt-Deal solltet ihr euch besser nicht entgehen lassen, denn die Switch 2 dürfte in Zukunft nur noch teurer werden.

Angesichts dessen, dass Nintendo erst vor wenigen Wochen eine Preiserhöhung für die Switch 2 angekündigt hat, die ab September in Kraft tritt, ist es schon eine dicke Überraschung, dass überhaupt irgendein Händler die Konsole vorher noch einmal so günstig anbietet. Zwar fällt die Preiserhöhung bei der Switch 2 relativ moderat aus (sie soll künftig 499,99€ statt 469,99€ kosten), dennoch ist die Tendenz klar: Wie die PS5 und die Xbox Series wird die Switch 2 mit der Zeit eher teurer als günstiger.

Deshalb wären wir nicht überrascht, wenn das aktuelle MediaMarkt-Angebot für lange Zeit die letzte Chance wäre, die Nintendo-Konsole für unter 400€ abzustauben. Zwar könnte es mit dem Amazon Prime Day am 23. Juni noch einmal eine gute Gelegenheit geben, günstige Switch-Konsolen sind bei dem Amazon-Sale jedoch eher eine Seltenheit. Wir würden uns daher nicht auf Amazon verlassen, sondern empfehlen euch, lieber den aktuellen MediaMarkt-Deal zu nutzen: