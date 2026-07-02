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Switch 2-Neuauflage: Open-World-Rollenspiel kommt nach 20 Jahren erstmals auf eine Nintendo-Konsole!

Ein großes Open-World-Rollenspiel, das im Original bei 94 Punkten auf Metacritic steht, kommt nach 20 Jahren in einer Neuauflage auf die Nintendo Switch 2.

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GamePro Deals
02.07.2026 | 12:36 Uhr


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2006 galt es als das beste Open-World-Rollenspiel seiner Zeit und auch heute kann sich dieser Klassiker noch sehen lassen, vor allem im schicken Remaster. 2006 galt es als das beste Open-World-Rollenspiel seiner Zeit und auch heute kann sich dieser Klassiker noch sehen lassen, vor allem im schicken Remaster.

Einer der ganz großen Meilensteine unter den Open-World-Rollenspielen, der ursprünglich vor zwanzig Jahren erschienen ist, kommt bald in einer aufwendigen Neuauflage auf die Nintendo Switch 2. Release-Termin ist der 11. August, bei Amazon könnt ihr den RPG-Hit jetzt bereits in der Deluxe Edition vorbestellen. Diese enthält zusätzliche Quests und In-Game-Gegenstände und liefert euch das Hauptspiel direkt auf dem Modul, es handelt sich also nicht um eine bloße Key Card:

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Alternativ könnt ihr das Spiel auch digital bekommen, in diesem Fall könnt ihr mit der Standard Edition etwas günstiger wegkommen. Außerdem ist die Neuauflage auch für PS5 und Xbox erhältlich, diese Versionen sind bereits im letzten Jahr erschienen:

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Schöner & schneller: Das ist die Neuauflage des Open-World-Rollenspielhits!

Die eindrucksvolle Welt von Oblivion erstrahlt im Remaster in neuem Glanz. Die eindrucksvolle Welt von Oblivion erstrahlt im Remaster in neuem Glanz.

Wir sprechen von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, das nun endlich auch für die Nintendo-Konsole erscheint. Das Wort „Remastered“ wirkt bei der aufwendigen Neuauflage wie eine deutliche Untertreibung, denn diese bietet nicht nur höhere Auflösung und neue Texturen, sondern neue Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 – also das, was man eigentlich von einem vollwertigen Remake erwarten würde.

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Daneben gibt es auch Verbesserungen an der Steuerung und am Gameplay, darunter eine Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit, damit ihr zügiger durch die rund 41 km² große Open World kommt. In der Remastered-Version sind die beiden Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“ übrigens bereits enthalten. Da sich die Neuauflage zügiger spielt als das Original, dürftet ihr dennoch schneller durch sein. Ihr könnt mit etwa 60 Spielstunden rechnen.

Video starten 15:29 Oblivion Remastered angespielt: Was ist neu und wo gibt es noch Probleme?

Das ursprüngliche The Elder Scrolls IV: Oblivion gilt als eines der großen Meisterwerke unter den Open-World-Rollenspielen und steht bei Metacritic auf beeindruckenden 94 Punkten. Auch wenn der Nachfolger Skyrim manches besser gemacht hat, lohnt es sich zweifelsfrei auch heute noch, Oblivion nachzuholen, allein schon wegen der geheimnisvollen und immersiven Welt Tamriel (bzw. deren Provinz Cyrodiil), die man als Fantasy-Fan unbedingt mal gesehen haben sollte, erst recht jetzt in der hübschen Neuauflage.

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