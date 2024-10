Nintendo Switch 2-Reveal wohl in Kürze: Neue Konsole wird schon heute oder morgen enthüllt, sagt bekannter Insider

Die Switch 2 soll angeblich in Kürze enthüllt werden.

Etliche Nintendo-Fans warten seit Monaten mit scharrenden Füßen auf die Enthüllung des Nintendo Switch-Nachfolgers. Von Nintendo selbst wissen wir nur, dass das Unternehmen die "Switch 2" bis zum 31. März 2025 vorgestellt haben will. Viele Spieler*innen hoffen aber weiterhin auf einen Reveal in diesem Herbst, schließlich wurde die erste Switch ebenfalls im Herbst (2016) vorgestellt.

Was ist neu? Ein bekannter Nintendo-Insider behauptet nun, dass die Enthüllung der Nintendo Switch 2 kurz bevorsteht. Ihm zufolge ist es schon in dieser Woche soweit.

Nintendo Switch 2-Enthüllung naht angeblich

Wann soll der Switch 2-Reveal stattfinden? Angeblich heute (am 28. Oktober 2024) oder morgen, den 29. Oktober 2024.

Woher stammt das Gerücht? Diese Angaben kommen vom brasilianischen Insider und Journalisten PH Brazil, der in der Vergangenheit bereits mehrmals richtig lag und viele Infos über Nintendo Direct-Events und auch die Switch 2 veröffentlicht hat.

Untermauert wird dieses Gerücht von einem weiteren Insider: Der bekannte Nintendo-Gerüchtestreuer und Insider Pyoro hat den Namen seines X-/Twitter-Accounts geändert und nutzt jetzt das Augen-Emoji als Handle. Dieses soll womöglich Neugier suggerieren bzw. die Möglichkeit, dass uns etwas Spannendes bevorstehen könnte.

Auch wenn es sich um zwei bekannte Insider handelt, bedenkt: Natürlich handelt es sich hierbei weiterhin um ein Gerücht.

Sollte die Switch 2 enthüllt werden, dann findet ihr wie immer alle wichtigen Infos dazu pünktlich auf GamePro.de.

Nintendo Switch 2 Release - Wann soll die Konsole auf den Markt kommen?

Offizielle Angaben zum Release-Termin der neuen Nintendo-Konsole gibt es nicht.

Laut einem aktuelleren Gerücht von Ende September soll der Release der Switch 2 im Frühjahr erfolgen, genauer gesagt im März oder April 2025. Diese Angabe stammt von Rubén Mercado, Geschäftsführer beim Zubehör-Hesteller Blade, der unter anderem für die Switch Gaming-Peripherie bereitstellt.

Alle bisherigen Infos zur Nintendo Switch 2 findet ihr in unserer oben verlinkten GamePro-Übersicht.

