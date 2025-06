Switch 2 Update 20.1.5: Neue Firmware-Version ist da und fixt wohl Probleme mit Switch 1-Spielen

Die Switch 2 hat ein neues Firmware-Update bekommen.

Ab sofort könnt ihr für eure Switch 2, aber auch den Vorgänger, ein neues Update herunterladen. Version 20.1.5 bringt dabei "allgemeine Stabilitätsverbesserungen zur Optimierung des Nutzererlebnisses". Wie ein bekannter Dataminer berichtet, verstecken sich darin aber noch weitere Verbesserungen.

Auf der Switch 2 lassen sich die meisten Spiele des Vorgängers ebenfalls spielen. Dabei kommt es bei zahlreichen Titeln aber zu Problemen, wie Bildschirmflackern oder Abstürzen. Das neue Update soll an diesem Punkt für erste Verbesserungen sorgen, wie Dataminer OatmealDome auf seinem X-Kanal postet.

[Nintendo Switch Firmware Update]



I'm currently seeing reports that 20.1.5 fixes some Switch 1 games that previously didn't work on the Switch 2.



If you have any problematic games, try them after updating!



(The compatibility list on Nintendo's website was not updated.)