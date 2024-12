Switch-Alternative 200€ günstiger im Angebot: Was der Asus ROG Ally besser macht als die Nintendo-Konsole

Ihr wollt mobil spielen, aber die Switch hat für euch nicht mehr genug Power? Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade einen der besten Gaming-Handheld günstig im Angebot schnappen!

Bei MediaMarkt läuft gerade der große Final Countdown Sale mit hunderten günstigen Technik-Angeboten. Darunter ist auch der Gaming-Handheld Asus ROG Ally, den ihr jetzt stolze 200€ günstiger bekommt, und zwar in der Version mit Z1 Extreme Chip. Damit ist diese besonders leistungsstarke Variante momentan sogar günstigere als die schwächere Version mit dem normalen Z1 und wieder genauso günstig wie im Black Friday Sale. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Die Aktion läuft noch bis zum 30. Dezember, der Asus ROG Ally könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Alternativ findet ihr den Deal ebenfalls im Final Countdown Sale bei Saturn.

Asus ROG Ally vs. Nintendo Switch: Welcher Gaming-Handheld ist besser?

Mit dem Asus ROG Ally X könnt ihr eure schon vorhandenen Spielebibliotheken z.B. auf Steam nutzen oder auch mit dem Xbox Game Pass für PC spielen.

Der Asus ROG Ally ist im Grunde keine Konsole, sondern ein sehr kompakter Gaming-PC, der mit Windows 11 läuft. Das bedeutet, dass ihr mit ihm so ziemlich alles machen könnt, was auch ein normaler PC kann. Selbst als Arbeitsgerät für unterwegs könnt ihr ihn prinzipiell benutzen, wobei ihr euch hierfür allerdings besser eine Tastatur dazukaufen solltet.

In erster Linie ist der Asus ROG Ally aber natürlich fürs Spielen gedacht. Hier stehen euch all die gewohnten PC-Plattformen wie Steam, Epic oder GOG zur Verfügung, sodass ihr nicht ganz von vorn mit dem Aufbau einer Spielebibliothek beginnen müsst, falls ihr dort schon eure Sammlungen habt. Andernfalls könnt ihr natürlich auch den Xbox Game Pass für PC abonnieren und habt dann auf einen Schlag Zugriff auf hunderte Spiele von großen AAA-Titeln bis hin zu Indie-Geheimtipps.

Auf der Rückseite bietet der Asus ROG Ally Gaming-Handheld zusätzliche Tasten.

Der größte Vorteil des Asus ROG Ally gegenüber der Switch ist aber seine enorme Leistungsfähigkeit. Die Version im MediaMarkt-Angebot läuft mit dem schnellen AMD Z1 Extreme Chip und verfügt über 16 GB Arbeitsspeicher. Dadurch hat er genügend Power für große AAA-Spiele, die es für Switch gar nicht oder nur in weit schlechterer Grafikqualität gibt. Das Display bietet eine Auflösung von 1080p bei bis zu 120Hz, die Switch schafft im Handheld-Modus nur 720p bei 60Hz.

Übrigens könnt ihr auch den Asus ROG Ally wie die Nintendo Switch an einen Fernseher oder Monitor anschließen und so im TV-Modus verwenden. Ablösbare Controller wie die Joy-Cons hat er allerdings nicht. Ansonsten ist sein einziger Nachteil gegenüber der Switch, dass ihr natürlich auf die Nintendo-Exklusivtitel verzichten müsst. Ansonsten ist der Asus ROG Ally Gaming-PC der Switch jedoch in so ziemlich jeder Hinsicht überlegen.