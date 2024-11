Switch-Angebote am Black Friday 2024: Spiele, Konsole, Pro Controller – Was werden die besten Deals?

Auch 2024 wird es am Black Friday wieder eine Menge günstiger Switch-Angebote geben. Wir erklären, worauf ihr ein Auge haben solltet.

Bald ist es so weit: Obwohl der Black Friday 2024 eigentlich erst am 29. November stattfindet, starten die meisten Sales schon lange vorher. Der Black Week Sale bei MediaMarkt soll beispielsweise schon am 12. November beginnen, andere Shops wie Amazon dürften bald nachziehen. Sobald dort die Deals gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Es ist deshalb langsam Zeit, sich schon mal zu überlegen, welche Produkte man im Auge behalten möchte, um dann möglichst schnell zuschlagen zu können. Die besten Angebote könnten nämlich schnell ausverkauft sein. Damit ihr nicht die Highlights verpasst, erklären wir euch hier, mit welchen Deals rund um die Nintendo Switch ihr rechnen könnt:

Nintendo Switch-Konsolen am Black Friday: Vergesst nicht die neuen Bundles!

Wenn ihr die Nintendo Switch am Black Friday günstig abstauben möchtet, solltet ihr nicht vergessen, in wie vielen verschiedenen Varianten und Bundles es die Konsole inzwischen gibt.

Dass es in den Black Friday Sales günstige Switch-Konsolen geben wird, ist nahezu sicher. Schließlich dürfte es bis zur offiziellen Ankündigung der Switch 2 nicht mehr allzu lange dauern, also ist es höchste Zeit für Schnäppchenpreise. Wir rechnen daher mit deutlichen Rabatten sowohl bei der normalen Nintendo Switch als auch bei der Switch OLED und der Switch Lite.

Zudem solltet ihr die Switch-Bundles im Auge behalten. Schließlich hat Nintendo erst kürzlich die Pakete mit Nintendo Switch Sports und Animal Crossing: New Horizons neu aufgelegt und sogar ein neues Bundle mit Super Mario Bros. Wonder veröffentlicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis könnte hier deutlich besser ausfallen als beim Einzelkauf der Konsolen:

Switch-Spiele am Black Friday: Auf Zelda und neue Mario-Hits achten!

5:55 Zelda: Echoes of Wisdom zeigt seine wunderschöne Spielwelt und Zeldas Fähigkeiten

Am Black Friday gibt es stets eine Menge Switch-Spiele günstig im Angebot, darunter sind in der Regel auch einige große First-Party-Hits. Welche genau es diesmal sein werden, können wir natürlich noch nicht sagen. Wir raten auch aber, auf die beiden jüngsten Exklusivtitel Zelda: Echoes of Wisdom und Super Mario Party Jamboree zu achten. Oft sind es nämlich gerade die aktuellen Spiele, mit denen Händler am Black Friday locken wollen.

Mit etwas Glück könnte auch das erst am 7. November erscheinende Rollenspiel Mario & Luigi: Brothership bereits unter den Angeboten sein. Einen besonders großen Rabatt könnte es zudem beim schon letztes Jahr erschienenen Open-World-Hit Zelda: Tears of the Kingdom geben. Dieser war schon in den letzten Monaten ein paar Mal günstig im Angebot, vielleicht sinken die Preise zum Black Friday noch weiter.

Hier haben wir euch eine kleine Spieleliste mit möglichen Deal-Kandidaten zusammengestellt:

Switch Controller am Black Friday: Originale vielleicht, Gamepads von Drittherstellern ganz sicher

Bei den Joy-Con Controllern für Nintendo Switch solltet ihr auf die verschiedenen Farben achten. Manchmal sind nur einzelne Farbvarianten im Angebot.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es den Nintendo Switch Pro Controller oder die Joy-Con Controller zum Black Friday zu richtig günstigen Preisen geben wird, ist leider nicht so hoch wie bei den Konsolen und Spielen. Die Original-Controller sind nur sehr selten deutlich reduziert im Angebot. Sie im Auge zu behalten, kann aber natürlich nicht schaden.

Unter den zahlreichen Switch-Controllern von Drittherstellern wird es hingegen sicherlich einige günstige Angebote geben. Diese sind zwar meist nicht ganz so gut wie das Original, aber trotzdem brauchbar, vor allem als Zweitcontroller für den lokalen Multiplayer, und zudem oft viel günstiger. Bei Amazon findet ihr eine besonders große Auswahl:

Switch-Speicherkarten am Black Friday: Es muss nicht immer die offizielle microSD sein!

Die offiziellen Switch-Speicherkarten sind oft teurer, der Geschwindigkeitsunterschied zu günstigeren microSDs ist in der Praxis aber kaum bemerkbar.

Dass es die offiziellen Switch-Speicherkarten oder die neuen Pokémon microSD günstig im Black Friday Sale geben wird, ist gut möglich, aber im Grunde gar nicht so wichtig. Da die Switch nicht sonders anspruchsvoll ist, was microSD angeht, könnt ihr problemlos auch irgendeine der günstigeren Speicherkarten kaufen. Solange diese eine Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s oder mehr hat, dürftet ihr kaum einen Unterschied zu den offiziellen Karten merken.

Die Auswahl an kompatiblen Speicherkarten ist also riesig, ein paar davon sind an jedem Black Friday im Angebot. Eine der preiswertesten MicroSDs für Switch ist in der Regel die SanDisk Ultra, die ihr in Größen von bis zu 1 TB bekommt und die zumeist deutlich weniger als 10 Cent pro GB Speicherplatz kostet:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch stets über die besten Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden, natürlich auch während der Black Friday Sales. Hier ein paar aktuelle Beispiele: