Die Nintendo Switch ist weltweit fast überall komplett ausverkauft. Die Konsolen-Knappheit gab es zwar vorher schon, sie wurde durch die Corona-Krise aber nochmal verschärft. Das treibt die Preise von Third Party-Resellern in die Höhe. Gleichzeitig berichten Retail-Händler, dass die Leute nun stattdessen zu PS4 oder Xbox One greifen, obwohl sie eigentlich eine Switch kaufen wollten. Nintendo verspricht währenddessen, dass neue Geräte unterwegs seien.

Switch ist überall quasi ausverkauft: Nintendo verspricht Nachschub

Weltweit ausverkauft: Überall auf der Welt herrscht offenbar absolute Nintendo Switch-Knappheit. In Europa und den USA gibt es fast gar keine mehr. Laut Nintendo liegt das offiziell daran, dass sich die Nachlieferungen verzögern.

Switch Lite gibt's noch: Weniger schlimm scheint die Lage bei der Nintendo Switch Lite zu sein. Die Handheld-only-Version der Nintendo-Konsole ist tendenziell wohl eher noch auf Lager, kann aber eben nicht per Docking-Station mit dem TV verbunden werden.

Woran liegt's? Die Gründe sind mannigfaltig und hängen zum Teil mit der Coronavirus-Pandemie zusammen: Mehr Familien bleiben daheim und wollen sich und ihren Kindern die Zeit mit Videospielen vertreiben.

Gleichzeitig wurde die Produktion der Konsolen durch Fabrik-Schließungen beeinträchtigt, genau wie die Auslieferung, der Einzelhandel und der Vertrieb.

Nachschub ist unterwegs: Wie ein Nintendo-Sprecher gegenüber Gamesindustry.biz erklärt, sei die Nintendo Switch-Hardware zwar in einigen Läden ausverkauft, aber mehr Systeme befänden sich bereits auf dem Weg.

Nintendo Switch wird jetzt für doppelten Preis & mehr angeboten

Es gibt praktisch keine Nintendo Switch-Konsolen zu kaufen. Mit Ausnahme der Switch Lite sind die Geräte eigentlich nirgendwo zu bekommen. Wenn die Bestände doch irgendwo aufgefüllt werden, sind sie meist innerhalb kurzer Zeit wieder leergefegt.

In Großbritannien hat der entsprechende Ansturm auf die Nintendo Switch-Konsolen bei einzelnen Händlern wie GAME UK direkt zu Server-Problemen geführt. Die Nachfrage war so groß, dass die Seite damit nicht mehr klar gekommen und zusammengebrochen ist.

Internet: GAME UK has stocked Nintendo Switches

GAME UK: pic.twitter.com/ZhQfbbSrEJ — Andy Flush (@AndyFF94) April 7, 2020

Gleichzeitig sorgt die Knappheit dafür, dass einige Wiederverkäufer die Situation ausnutzen, um sich eine goldene Nase zu verdienen. Während die Konsole normalerweise eigentlich um die 320 Euro kostet, findet ihr sie aktuell eigentlich nirgendwo unter 480-500 Euro. Einige Verkäufer verlangen sogar bis zu 999,99 Euro:

Wer eine Switch will, weicht offenbar zum Teil auf PS4 & Xbox One aus

Viele Leute wollen angesichts der Coronavirus-Pandemie eine Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern auf dem Fernseher oder großen Bildschirm zu spielen. Darum sei die normale Switch mit Dock auch beliebter als die reine Handheld-Version Switch Lite. Das berichtet zumindest Gamesindustry unter Berufung auf einen UK-Retailer.

Derselbe Retail-Händler erklärt, dass einige Menschen, die eigentlich nach der Switch suchen, stattdessen jetzt eine PS4 oder Xbox One kaufen. Was wiederum dazu führe, dass auch diese beiden Konsolen teilweise knapp werden.

Habt ihr euch wegen der Coronavirus-Pandemie eine Switch gekauft? Was sonst?