Switch-Fortsetzung eines GameCube-Hits: Nach 18 Jahren zurück und schon zum halben Preis im Angebot!

In diesem Nintendo-Spiel für Switch erkundet ihr einen fremden Planeten voller Gefahren.

Jetzt könnt ihr euch ein großes und sogar noch relativ junges Nintendo-Spiel für Switch zum Schnäppchenpreis sichern: Ihr bekommt bei Amazon gerade stolze 52 Prozent Rabatt, was für einen Exklusivtitel aus einer großen Nintendo-Reihe selbst Jahre nach Release noch ein tolles Angebot wäre. Dieses Spiel hier, das ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo günstiger bekommt, ist jedoch gerade mal ein halbes Jahr alt:

Übrigens liefert der Amazon Prime Day gerade auch noch viele andere günstige Sonderangebote rund um die Switch und Switch 2, darunter nicht nur weitere große Spiele wie Pokémon-Legenden: Z-A, sondern auch Zubehör wie Controller und Headsets. Die Übersicht über die Gaming-Deals des riesigen Amazon-Sales findet ihr hier:

In Metroid Prime 4 braust ihr mit eurem eigenen Science-Fiction-Motorrad durch eine große Wüstenwelt.

Bei dem günstigen Nintendo-Hit handelt es sich um Metroid Prime 4: Beyond, mit dem die ursprünglich vom GameCube stammende Reihe nach dem 2007 für Wii erschienenen Metroid Prime 3: Corruption endlich wieder eine richtige Fortsetzung erhalten hat. Anders als bei der normalen Metroid-Reihe, die schon vor 40 Jahren gestartet wurde und bis heute traditionell in 2D gehalten ist, handelt es sich bei den Metroid-Prime-Spielen im Kern um First Person Shooter, die aber trotzdem noch immer typisches Metroid-Gameplay bieten.

Wie üblich schlüpft ihr in die Rolle von Samus Aran und erkundet einen fremden Planeten, was bedeutet, dass ihr euch nicht einfach nur mit einem stattlichen Arsenal an High-Tech-Waffen durch die Level ballert, sondern auch tatsächlich eure Umgebung erforscht, indem ihr sie scannt und so Informationen sammelt. Dabei müsst ihr auch immer mal kleine Rätsel lösen und Hindernisse überwinden, wozu euch Science-Fiction-Werkzeuge und Fähigkeiten wie die typische Verwandlung in eine Kugel zur Verfügung stehen.

18:13 Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4

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Zu einem typischen Metroid gehört normalerweise auch ein labyrinthisches Leveldesign, doch hier geht Metroid Prime 4 einen etwas anderen Weg: Zwar gibt es die verschachtelten Level nach wie vor, jedoch sind diese nun durch ein riesiges Wüstengebiet zu einer großen Open World verbunden. Um diese schnell durchqueren zu können, steht Samus diesmal ihr eigenes Motorrad mit einer Geschwindigkeit von bis zu 800 km/h zur Verfügung.

Gerade die Wüste hat uns im Test allerdings weniger gefallen, hier gibt es schlicht zu viel Platz für zu wenig Inhalt. In all den anderen Gebieten, in denen sich Metroid Prime 4 ganz traditionell spielt, stellt sich jedoch das alte Spielgefühl ein und man bekommt wieder das, was schon das erste Metroid Prime (97 Punkte auf Metacritic!) zu einem hervorragenden Spiel gemacht hat, einschließlich einiger wirklich hervorragender Bosskämpfe.