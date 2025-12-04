15 Aufrufe
Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4
Rund 8 Jahre nach der ersten Ankündigung und 18 Jahre nach dem letzten Prime-Serienteil landet Metroid Prime 4: Beyond endlich auf Switch 1 und 2 und muss natürlich große Erwartungen erfüllen.
Doch mit seiner neuen Open World und den Sidekicks tut sich Metroid Prime 4 keinen Gefallen, auch wenn es noch viele klassische Inhalte und Gameplay-Stärken gibt, die das neue Metroidvania oft an die alten Qualitäten der Serie anknüpfen lassen.
Was uns an Metroid Prime 4: Beyond gefällt und warum gerade die Neuerungen oft für Ärger sorgen, fassen wir im Test-Video zusammen.
Alternativ geht's hier zum Online-Test samt Wertung.
