Switch-Hit aus 2024 im Angebot: Dieses Top-Rollenspiel mit 89 Punkten auf Metacritic gibt’s jetzt zum halben Preis!

So hübsch wie auf diesem Bild sehen in diesem Switch-Rollenspiel viele der Kampfbildschirme aus.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der besten Rollenspiele für Nintendo Switch aus 2024 günstig im Sonderangebot abstauben. Das epische Fantasy-RPG, das auf Metacritic auf eindrucksvolle 89 Punkte kommt, kostet aktuell 52 Prozent weniger im Vergleich zum UVP. Dadurch ist das umfangreiche Abenteuer mit rund 50 bis 80 Stunden Spielzeit (je nachdem, wie viele Nebenquests ihr erledigt) jetzt ein echtes Schnäppchen:

Der Deal ist Teil der Amazon Frühlingsangebote, die noch bis zum 31. März laufen, wobei einzelne Angebote natürlich schon lange vorher ausverkauft sein könnten. Falls ihr noch mehr günstige Switch-Spiele aus dem riesigen Sale finden möchtet, solltet ihr einen Blick auf diesen Artikel werfen:

Switch-Rollenspielhit: Hier kontrolliert ihr nicht nur Helden, sondern ganze Armeen!

0:43 Neues Fantasy-Spiel lässt euch eine Armee bauen: Unicorn Overlord im Trailer

Es geht hier um Unicorn Overlord, in dem ihr nicht nur als Held eine offene Fantasy-Welt erkundet, sondern ganze Armeen aus Menschen, Elfen, Engeln und anderen Wesen anführt. Eure Aufgabe ist es nämlich, Städte, Dörfer und schließlich den Thron des gesamten Reiches zu erobern. Dadurch hat Unicorn Overlord eine starke Strategie-Komponente.

Trotzdem handelt es sich um ein vollwertiges Rollenspiel mit einer komplexen Geschichte, zahlreichen Quests und viel Freiraum zur Erkundung der Welt. Das Spiel wechselt dabei zwischen einer Weltansicht von schräg oben, die 3D-Landschaften mit 2D-Figuren verbinden, und einer 2D-Seitenansicht, in der viele der Kämpfe und Dialoge stattfinden. Gerade die Kampfbildschirme beeindrucken mit ihren wunderschönen Hintergründen und aufwendig animierten Figuren.

Unicorn Overlord: Auf der Übersichtskarte erobert ihr mit eurer Armee Städte und Dörfer.

Auch spielerisch hat Unicorn Overlord einiges zu bieten. Während ihr in der Weltansicht eure Truppen verschiebt und eure Helden in Abenteuer schickt (übrigens alles in Echtzeit), ähneln die Kämpfe einem Auto Battler. Eure Truppen kämpfen also automatisch. Der taktische Anspruch besteht darin, diese Truppen möglichst effizient zusammenzustellen und die richtigen Verhaltensweisen für sie festzulegen, damit sie in der Schlacht erfolgreich sind.

Durch diese ungewöhnliche Mischung ganz verschiedener Spielideen wirkt Unicorn Overlord erstaunlich frisch und einzigartig. Zugleich bietet es aber trotzdem all das, was man sich von einem epischen Fantasy-Rollenspiel wünscht, sowohl bei der Story als auch beim Fortschrittssystem und beim Umfang. Zum derzeitigen Preis kann man es allen, die offen sind für neue Ideen, deshalb nur wärmstens empfehlen: