Switch-Hüllen im Zelda-Design bei Amazon: Tears of the Kingdom jetzt stilvoll spielen

Bei Amazon gibt es jetzt neue Switch-Hüllen im Stil von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ihr wollt eine Nintendo Switch im Look von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, habt aber keine Lust, euch dafür extra die Nintendo Swich OLED Zelda Special Edition zu kaufen? Dann bietet Amazon jetzt eine günstigere Lösung an. Hier könnt ihr nämlich gerade zwei verschiedene Switch-Schutzhüllen im Zelda-Design bekommen.

Beide Hüllen stehen jeweils in einer Version für die normale Nintendo Switch und für die Nintendo Switch OLED zur Verfügung, die beide gleich viel kosten. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr die richtige Hülle erwischt, denn sonst passt sie aufgrund des Größenunterschieds und der unterschiedlichen Standfüße nicht richtig auf eure Switch.

Weitere Zelda-Hüllen bei Amazon

Daneben gibt es bei Amazon übrigens noch eine ganze Menge weiterer Switch-Hüllen mit Zelda-Motiven, die sich nicht direkt an Tears of the Kingdom, sondern an der Reihe allgemein oder auch an anderen Zelda-Spielen wie Breath of the of the Wild oder Link’s Awakening orientieren. Die Übersicht findet ihr hier:

Was bieten die Switch-Hüllen im Design von Zelda Tears of the Kingdom?

Die Hüllen sehen schick aus, sind aber nur für den Handheld-Modus der Switch gedacht und ignorieren die Docking-Station

Für Handheld-Modus: Ein vollwertiger Ersatz für die Switch OLED Zelda Edition sind diese Hüllen zwar nicht, denn sie verschönern nur die Joy-Con Controller sowie die Switch im Handheld-Modus und nicht die Docking-Station. Schick sind die Hüllen aber allemal, gerade die etwas teurere Version in Weiß kommt dem Look der Switch OLED Special Edition sehr nah.

Kein Nintendo-Original, aber schick: Bei den Schutzhüllen handelt es sich nicht um Originale von Nintendo, sondern um Produkte vom Dritthersteller Winkyzon. Für die Hochwertigkeit und Langlebigkeit des Materials würden wir dementsprechend nicht unsere Hand ins Feuer legen. Immerhin könnt ihr euch laut den Rezensionen auf Amazon aber darauf verlassen, dass die Hüllen auch tatsächlich perfekt auf die Nintendo Switch passen und nicht verrutschen.

Zelda: Tears of the Kingdom bei Amazon im Angebot

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Falls ihr das neue Zelda noch gar nicht besitzt, könnt ihr das bei Amazon übrigens ebenfalls gerade relativ günstig ändern. Tears of the Kingdom gibt es hier nämlich jetzt 17 Prozent günstiger und somit für 57,99€ statt 69,99€ (UVP) im Angebot.

