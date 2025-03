Switch-Konkurrent jetzt 200€ günstiger im MediaMarkt-Angebot: Dieser Gaming-Handheld macht vieles besser als die Nintendo-Konsole!

Wenn euch die Switch nicht gut genug ist, könnt ihr jetzt den Gaming-Handheld Asus ROG Ally im Angebot abstauben.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade eine der besten Alternativen zur Nintendo Switch und zum Steam Deck günstig im Angebot abstauben. Auf den Asus ROG Ally in der besonders leistungsstarken Version mit Z1 Extreme Chipsatz bekommt ihr aktuell gut 200€ Rabatt. Laut Vergleichsplattformen gibt es den Gaming-Handheld derzeit nirgendwo günstiger. Hier geht’s direkt zum Deal:

Gaming-Handheld Asus ROG Ally: Was er besser macht als die Switch

Der Asus ROG Ally ist im Grunde gar keine Spielekonsole, sondern schlicht ein kompakter PC, der mit Windows läuft. Dementsprechend könnt ihr so ziemlich alles damit machen, was ihr auch mit einem normalen PC machen könnt. Ihr könnt ihn also beispielsweise auch fürs Streaming von Filmen und Musik oder sogar als Arbeitsgerät verwenden, wenn ihr eine Tastatur anschließt.

Mit dem Asus ROG Ally könnt ihr alle große PC-Spieleplattformen nutzen.

Trotzdem steht natürlich das Gaming im Mittelpunkt. Hier spielt der Asus ROG Ally seine hohe Leistungsfähigkeit aus, welche die Nintendo Switch bei Weitem übertrifft. Mit dem AMD Z1 Extreme Chip und 16 GB Arbeitsspeicher ist der Handheld selbst AAA-Spielen gewachsen. Das Display bietet euch 120Hz und eine Auflösung von 1080p, während die Nintendo Switch im Handheld-Modus nur 720p bei 60Hz schafft. Übrigens könnt ihr natürlich auch den Asus ROG Ally an einen Fernseher oder Monitor anschließen.

All das würde aber natürlich nichts helfen ohne die richtigen Spiele. Große Exklusivtitel wie auf der Switch bekommt ihr beim Asus ROG Ally zwar nicht. Dafür könnt ihr aber auf alle großen PC-Plattformen zugreifen und somit die Spiele aus eurer Steam-Bibliothek unterwegs spielen, euch den Xbox Game Pass für PC mit hunderten Spielen schnappen oder im Epic Store die wöchentlichen Gratis-Spiele abstauben. So vielfältigen und günstigen Spiele-Nachschub bekommt ihr auf Nintendos Konsole nicht.

Und was ist mit der Nintendo Switch 2?

Wie leistungsstark die Nintendo Switch 2 werden wird, ist im Moment noch schwer zu sagen. Dass sie den Asus ROG Ally bei Weitem übertreffen wird, erscheint aber eher unwahrscheinlich.

Da zur in diesem Jahr erscheinenden Nintendo Switch 2 leider noch immer offizielle technische Daten fehlen, ist schwer zu sagen, wo sich Nintendos neue Konsole einordnen wird. Bisherige Leaks (deren Vertrauenswürdigkeit nicht garantiert ist) haben darauf hingedeutet, dass die Switch 2 im Handheld-Modus eher nicht an den Asus Rog Ally mit Extreme-Chipsatz heranreicht. Im TV-Modus könnte das durch den Leistungs-Boost der Docking-Station jedoch anders aussehen.

Die Switch 2 dürfte dem Asus ROG Ally jedenfalls technisch nicht so deutlich überlegen sein, dass dieser plötzlich veraltet wirken würde, und die übrigen Vorteile wie die vielseitige Einsetzbarkeit und der Zugriff auf vergleichsweise günstig verfügbare PC-Spiele bleiben. Für manche von euch könnte sich der Kauf deshalb sogar dann noch lohnen, wenn sie bereits planen, sich später noch eine Switch 2 zuzulegen.