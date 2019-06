Es ist gibt schon länger Gerüchte darüber, dass Nintendo mit neuen Modellen der Switch-Konsole liebäugelt. Diese wurden zuletzt durch einen chinesischen Händler angekurbelt, der an Zubehör für eine "Switch Mini" arbeitet.

Den zugehörigen Fotos nach zu urteilen, handelt es sich dabei um eine Handheld-Only-Variante. Ein kleinerer Bildschirm und fest verbaute Controller-Einheiten machen das Gerät etwas handlicher. Durch den veränderten Form-Faktor könnte es sein, dass sie nicht mehr mit dem Dock zusammenpasst.

Bestätigt ist die Switch Mini offiziell noch nicht. Nintendo hat sich dazu bisher nicht geäußert, allerdings gibt es nun einen weiteren Hinweis auf die tatsächliche Existenz einer kleinen Handheld-Konsole (via Wccftech).

Will Nintendo nichts zu früh verraten?

Kürzlich gab es eine Investoren-Konferenz, in der Nintendo mit seinen Shareholdern über die Zukunft des Unternehmens gesprochen hat. Leider gibt es keinen offiziellen Mitschnitt, aber die spanische Pokémon-Newsseite Pokexperto will erfahren haben, was dort gesagt wurde.

Es soll eine Überraschung bleiben. Angeblich soll Nintendo gesagt haben, dass die Gerüchte um die Switch Mini bisher nicht kommentiert wurden, um die Überraschung nicht zu verderben und negative finanzielle Auswirkungen zu vermeiden. Außerdem wurde offenbar gesagt, dass Nintendo permanent an neuer Hardware arbeite.

Sollte das stimmen, wäre es ein recht eindeutiger Hinweis darauf, dass eine Switch Mini in Arbeit ist. Immerhin gäbe es andernfalls keine Überraschung, die zunichte gemacht werden könnte.

Nur ein Gerücht: Trotzdem gilt weiterhin, dass die Switch Mini nicht offiziell bestätigt ist. Ihr solltet also Vorsicht walten lassen und die Info als Gerücht behandeln, bis Nintendo den Vorhang lüftet. Den Behauptungen zur neuen Konsole nach, soll der Release noch 2019 erfolgen.

Hättet ihr Interesse an einer Nintendo Switch Mini?