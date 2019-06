Gerüchte um ein neues Switch-Modell gibt es schon lange. Erst vor wenigen Wochen - kurz vor der E3 2019 - wurde gemunkelt, dass die Enthüllung des neuen Modells kurz bevorstehen würde, manche rechneten auf einer Vorstellung während der Nintendo Direct auf der Messe.

Angekündigt wurde dann zwar nichts, doch die Gerüchteküche brodelt weiter. Und jetzt sogar so stark, dass wir fast meinen, wir hätten die offizielle Bestätigung eines neuen "Switch-Mini"-Modells geflissentlich überhört.

Was ist passiert? Twitter-User CptnAlex hat eine verdächtige E-Mail von einem Zubehörhersteller aus China bekommen.

Der Clou: In der E-Mail wird bestätigt, dass der Hersteller zukünftig Zubehörteile für eine kleiner Switch-Version ("Switch Mini") anbieten wird, also zum Beispiel Taschen, Displayschutzfolien oder Cases. Unterstützt wird das von ziemlich eindeutigen Fotos.

Was the Switch Mini just unofficially announced to me?



A gaming company in China just wrote to me letting me know they’re releasing accessories for the Nintendo Switch Mini.



Would a company make products for a console they didn’t KNOW existed, and didn’t have in hand? pic.twitter.com/yQgk7xCbUn