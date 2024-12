Switch OLED im Amazon-Angebot: Jetzt Mario-Spiel und 12 Monate Nintendo Switch Online geschenkt zur Konsole schnappen!

Die Nintendo Switch OLED könnt ihr gerade geünstig mit einem der besten Mario-Spiele überhaupt abstauben.

Bei Amazon könnt ihr gerade die Nintendo Switch OLED zu einem guten Preis abstauben. Ihr bekommt dort aktuell das Bundle mit dem Exklusivspiel Super Mario Bros. Wonder sowie 12 Monaten Nintendo Switch Online genauso günstig wie die Konsole einzeln. Da das Spiel allein bei Amazon momentan 46,33€ kostet und das Abo 19,99€ wert ist, spart ihr also 66,32€ – für die noch immer recht preisstabile Konsole eine ganze Menge!

Amazon macht wie üblich mal wieder keine Angaben dazu, wie lange das Angebot läuft. Der Preis kann sich also jederzeit ändern.

Switch OLED im Amazon-Angebot: Wie günstig ist der Deal im Vergleich?

Alternativ könnt ihr die Nintendo Switch OLED gerade auch mit Mario Kart 8 Deluxe im Angebot bekommen.

Der Bundle-Preis bei Amazon liegt bei 319€. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr die Nintendo Switch OLED momentan selbst einzeln nirgendwo für weniger als 318,99€. Mit dem Einzelkauf der Konsole seid ihr also auf jeden Fall schlechter dran. Die einzige würdige Alternative zum Amazon-Angebot ist das Bundle mit der Nintendo Switch OLED, 12 Monaten Nintendo Switch Online und Mario Kart 8 Deluxe. Dieses bekommt ihr gerade am günstigsten bei Otto, und zwar für 319,99€:

Falls es euch gar nicht so sehr auf die Nintendo-Spiele ankommt, sondern ihr einfach nur einen guten Gaming-Handheld fürs mobile Spielen wollt, gibt es natürlich noch ganz andere Alternativen. Eine davon könnt ihr euch gerade sogar 200€ günstiger im Angebot schnappen:

Wie gut ist Super Mario Bros. Wonder?

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Das 2023 erschienene Super Mario Bros. Wonder gehört zu den besten Switch-Spielen überhaupt und ist ein Muss für jeden Mario-Fan. Auf Metacritic erreicht der Exklusivtitel stolze 92 Punkte. Es handelt sich um ein traditionelles Mario-Spiel mit 2D-Leveln, das jedoch viele neue Ideen mitbringt. So kann Mario sich nun beispielsweise in einen Elefanten mit enormer Körperkraft verwandeln oder mit dem Bohrerpilz durch Boden und Decke der Level graben.

Noch spektakulären sind allerdings die Wunderblumen, von denen das Spiel seinen Namen hat. Sammelt ihr diese ein, kann so ziemlich alles passieren. Beispielsweise kann die Spielwelt auf den Kopf gestellt werden oder ihr landet plötzlich im Weltall. Mehr wollen wir an dieser Stelle gar nicht verraten, denn die zahlreichen Überraschungen, die Super Mario Bros. Wonder bereithält, erlebt man am besten selbst.