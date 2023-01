Switch OLED: Pokémon Special Edition jetzt wieder günstig bei MediaMarkt und Saturn

Nach ihrem Erscheinen im November war die Pokémon Purpur & Karmesin Special Edition der Nintendo Switch OLED recht schnell weitgehend ausverkauft und nur noch zu deutlich überhöhten Preisen von über 500€ verfügbar. Nun könnt ihr sie bei MediaMarkt und Saturn wieder für vergleichsweise günstige 359,99€ bestellen. Sofort verfügbar ist die Konsole allerdings nicht, auf die Lieferung müsst ihr mindestens bis zum 16. Februar warten.

Da diese Edition der Nintendo Switch OLED sehr begehrt ist, rechnen wir damit, dass sie auch diesmal wieder sehr schnell ausverkauft sein könnte. Es ist zudem gut möglich, dass es sich um die letzte Chance handelt, diese Special Edition zum Normalpreis zu bekommen. Wenn ihr sie haben wollt, solltet ihr euch mit der Vorbestellung also besser nicht zu viel Zeit lassen.

Was bietet die Nintendo Switch OLED Pokémon Special Edition?

Die Pokémon Purpur & Karmesin Special Edition der Nintendo Switch OLED bietet unserer Meinung nach eines der hübschesten Designs aus der inzwischen gar nicht mal mehr so kleinen Auswahl an Special Editions der Switch und Switch OLED. Das liegt zunächst einmal natürlich an der auffälligen Docking Station, die eine stilvolle Darstellung der beiden legendären Pokémon Koraidon und Miraidon auf hellem Grund zeigt.

Aber auch die Rückseite der Konsole im Handheld-Modus hat ein spektakuläres Design zu bieten, welche Abbildungen der Starter-Pokémon im Graffiti-Stil zeigt. Die Vorderseiten der Joy-Cons sind zudem mit den Wappen der Schulen aus Pokémon Purpur und Karmesin verziert. Passend zu den Spielen sind die Artdesigns sowie die Joy-Con Controller natürlich in verschiedenen Schattierungen der Farben Purpur und Karmesin gehalten. Einen detaillierteren Eindruck vom Look der Konsole verschafft euch dieses Video:

0:40 Nintendo Switch OLED - Trailer zeigt das neue Pokémon-Design

Wie üblich zeichnet sich auch diese Special Edition einzig durch ihr optisches Design aus, technische Unterschiede zur normalen Nintendo Switch OLED gibt es nicht. Auch die Spiele liegen der Konsole nicht bei.