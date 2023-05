Switch OLED mit Zelda Skyward Sword im Angebot: Jetzt perfekt auf Tears of the Kingdom einstimmen!

Die Nintendo Switch OLED gibt's jetzt günstig im Bundle mit Zelda: Skyward Sword HD.

Bei Otto könnt ihr jetzt ein Bundle mit der Nintendo Switch OLED und The Legend of Zelda: Skyward Sword HD günstig abstauben, nämlich für 349€. Damit bekommt ihr die ideale Konsole, um das am 12. Mai erscheinende Zelda: Tears of the Kingdom zu spielen, und zugleich das perfekte Spiel, um euch in den letzten paar Tagen bis dahin die Zeit zu vertreiben. Hier geht’s zum Deal:

Die Nintendo Switch OLED allein ist mit 339,99€ bei Otto gerade kaum günstiger als das Bundle, bei Amazon bekommt ihr die Konsole für 334,90€. Der Aufpreis für Legend of Zelda: Skyward Sword HD lohnt sich auf jeden Fall. Das Spiel bekommt ihr einzeln laut Vergleichsplattformen derzeit am günstigen bei Amazon, für 47,99€ inklusive Versand.

Was ist The Legend of Zelda: Skyward Sword HD?

Technisch verbessert: Skyward Sword HD ist das Switch-Remaster des ursprünglich für Nintendo Wii erschienenen Action-Adventures. Neben höherer Auflösung und flüssigen 60 fps bietet es eine überarbeitete Steuerung: Während das Original stark auf Bewegungssteuerung setzte, könnt ihr Link nun ganz unspektakulär mit den Buttons bewegen, wenn ihr möchtet. Daneben gibt es weitere Verbesserungen wie automatisches Speichern.

11:58 Die perfekte Vorbereitung auf Tears of the Kingdom? The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Reise durchs Wolkenmeer: In Skyward Sword spielen wir einen jungen Link, der gerade erst die Ritterakademie abgeschlossen hat und sich schon auf eine gefährliche Reise begeben muss, um seine verschwundene Freundin Zelda zu suchen. Auf dem Rücken eines riesigen Vogels fliegen wir zu den vielen im Wolkenmeer schwebenden Inseln und zum weitgehend unbekannten Erdenland.

Zelda-Gameplay mit tollen Dungeons: Das Gameplay bietet die übliche Zelda-Mischung aus Kämpfen, Rätseln und Erkundung. Besonders positiv fällt dabei das kreative und clevere Design der Rätsel-Dungeons auf. An der Oberfläche gibt es leider etwas zu viele Sammelquests, die bei der langen Spieldauer von 40 bis 50 Stunden nicht nötig gewesen wären. Trotzdem hat uns Skyward Sword HD insgesamt gut gefallen, wie ihr in im GamePro-Test nachlesen könnt.

