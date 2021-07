von Ann-Kathrin Kuhls,

14.07.2021 16:13 Uhr

The Legend of Zelda: Skyward Sword ist schon vor 10 Jahren erschienen. Jetzt gibt es mit Skyward Sword HD eine neue Version, die nicht nur auf der Nintendo Switch läuft, sondern auch mit diversen Quality of Life-Verbesserungen das Spielerlebnis verändern soll. Aber wie schlägt sich ein 10 Jahre altes Spiel heute? Welchen Einfluss haben die Veränderungen auf das Gameplay?

Wir haben uns für euch in den Wolkenhort gestürzt und versuchen, all diese Fragen zu beantworten. Außerdem verraten wir euch, warum wir glauben, dass Skyward Sword die perfekte Vorbereitung auf den Nachfolger von Breath of the Wild sein könnte.